Αμβούργο – Λεβερκούζεν 0-1: Τρίποντο με «υπογραφή» Κοφάνε για τις Ασπιρίνες

«Ζωντανή» στη «μάχη» της εξόδου στο Champions League της επόμενης περιόδου έμεινε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, μετά το αποψινό «διπλό» επί του Αμβούργου με 1-0, στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Το γκολ του Καμερουνέζου, Κοφανε, στο 73′ έκανε τη διαφορά στο ματς του «Βολκσπαρκστάντιον», χάρις στο οποίο οι «ασπιρίνες» πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής από την 5η θέση (Λειψία), που δίνει το τελευταίο «εισιτήριο» για τη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης του κόσμου σε επίπεδο συλλόγων.

Προς το παρόν το Αμβούργο απέχει έξι βαθμούς από την 17η θέση (απευθείας υποβιβασμός) και 4 από την 16η (μπαράζ ανόδου/παραμονής).

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Στουτγκάρδη-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

(27΄ Ντεμίροβιτς, 35΄ Ούνταβ, 87΄ Ναρτέι – 5΄ Κρίστενσεν, 80΄ Αμαϊμουνί)

Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 3-0

(11΄ Σλότερμπεκ, 76΄ Ζάμπιτσερ, 83΄ Γκιρασί)

Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 2-1

(30΄ Βίντμερ, 49΄ Αμίρι – 60΄ Σίμερ)

Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(25΄ πεν. Έρικσεν, 88΄ Πεϊτσίνοβιτς – 40΄ Σμιτ)

Λειψία-Φράιμπουργκ 2-0

(53΄ Όρμπαν, 56΄ Ρόμουλο)

Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 5-1

(22΄ πεν., 45+1΄, 45+4΄ Κράμαριτς, 24΄ Λέμπερλε, 77΄ Μέρστετ – 69΄ Ματσίνο)

Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 1-3

(41΄ Μάινα – 45+5΄ Γκναμπρί, 71΄ Κιμ, 84΄ Καρλ)

Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 1-1

(45+6΄ Κλοντ-Μορίς – 90+1΄ Λιούμπισιτς)

Αμβούργο-Λεβερκούζεν 0-1

(73′ Κοφάνε)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 63

Ντόρτμουντ 52

Χοφενχάιμ 46

Στουτγκάρδη 46

Λειψία 44

Λεβερκούζεν 43

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 34

Φράιμπουργκ 33

Άουγκσμπουργκ 31

Ουνιόν Βερολίνου 28

Αμβούργο 26

Γκλάντμπαχ 25

Κολωνία 24

Μάιντς 23

Ζανκτ Πάουλι 23

Βέρντερ Βρέμης 22

Βόλφσμπουργκ 20

Χαϊντενχάιμ 14