Αμβούργο – Λεβερκούζεν 0-1: Τρίποντο με «υπογραφή» Κοφάνε για τις Ασπιρίνες
Η Λεβερκούζεν με γκολ του Κοφάνε πήρε το «διπλό» μέσα στο Αμβούργο και ελπίζει για το Champions League
- Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
- Έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών - Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- «Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
«Ζωντανή» στη «μάχη» της εξόδου στο Champions League της επόμενης περιόδου έμεινε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, μετά το αποψινό «διπλό» επί του Αμβούργου με 1-0, στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Bundesliga.
Το γκολ του Καμερουνέζου, Κοφανε, στο 73′ έκανε τη διαφορά στο ματς του «Βολκσπαρκστάντιον», χάρις στο οποίο οι «ασπιρίνες» πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής από την 5η θέση (Λειψία), που δίνει το τελευταίο «εισιτήριο» για τη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης του κόσμου σε επίπεδο συλλόγων.
Προς το παρόν το Αμβούργο απέχει έξι βαθμούς από την 17η θέση (απευθείας υποβιβασμός) και 4 από την 16η (μπαράζ ανόδου/παραμονής).
Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στην Bundesliga:
Στουτγκάρδη-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2
(27΄ Ντεμίροβιτς, 35΄ Ούνταβ, 87΄ Ναρτέι – 5΄ Κρίστενσεν, 80΄ Αμαϊμουνί)
Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 3-0
(11΄ Σλότερμπεκ, 76΄ Ζάμπιτσερ, 83΄ Γκιρασί)
Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 2-1
(30΄ Βίντμερ, 49΄ Αμίρι – 60΄ Σίμερ)
Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1
(25΄ πεν. Έρικσεν, 88΄ Πεϊτσίνοβιτς – 40΄ Σμιτ)
Λειψία-Φράιμπουργκ 2-0
(53΄ Όρμπαν, 56΄ Ρόμουλο)
Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 5-1
(22΄ πεν., 45+1΄, 45+4΄ Κράμαριτς, 24΄ Λέμπερλε, 77΄ Μέρστετ – 69΄ Ματσίνο)
Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 1-3
(41΄ Μάινα – 45+5΄ Γκναμπρί, 71΄ Κιμ, 84΄ Καρλ)
Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 1-1
(45+6΄ Κλοντ-Μορίς – 90+1΄ Λιούμπισιτς)
Αμβούργο-Λεβερκούζεν 0-1
(73′ Κοφάνε)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 63
Ντόρτμουντ 52
Χοφενχάιμ 46
Στουτγκάρδη 46
Λειψία 44
Λεβερκούζεν 43
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 34
Φράιμπουργκ 33
Άουγκσμπουργκ 31
Ουνιόν Βερολίνου 28
Αμβούργο 26
Γκλάντμπαχ 25
Κολωνία 24
Μάιντς 23
Ζανκτ Πάουλι 23
Βέρντερ Βρέμης 22
Βόλφσμπουργκ 20
Χαϊντενχάιμ 14
- Αμβούργο – Λεβερκούζεν 0-1: Τρίποντο με «υπογραφή» Κοφάνε για τις Ασπιρίνες
- Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
- Λουτσέσκου: «Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους»
- Αποθέωση του Γκιμπς – Γουάιτ για το φανταστικό γκολ κόντρα στην Σίτι (vids)
- Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
- Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Σούπερ οι Reds, «φρέναραν» τους Πολίτες!
- «Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής του Κλοπ στην Λίβερπουλ – Όλα όμως είναι ανοιχτά γι’ άλλη ομάδα»
- Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις