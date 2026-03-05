Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Το παρκέ στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, μετατράπηκε… σε ρινγκ.

Οι γηπεδούχες ήταν μπροστά στο σκορ με 80-70, έξι λεπτά πριν λήξει η αναμέτρηση και δυο παίκτριες αντάλασσαν… κουβεντούλες η μία με την άλλη.

Η διαιτητής που ήταν στην βασική γραμμή άκουσε τον διάλογο και διέκοψε το παιχνίδι.Η Τρέισι Χιούστον γύρισε και άρχισε να χτυπάει την Κορντάσια Χάρις, με τους προπονητές και τις υπόλοιπες παίκτριες από τους δύο πάγκους να ορμούν στο γήπεδο για να προσπαθήσουν να τις χωρίσουν. Τότε ήταν που ξεκίνησε η σύρραξη μεταξύ των δύο ομάδων.

Μάλιστα μία διαιτητής χτυπήθηκε και έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο χάος που δημιουργήθηκε με την ατμόσφαιρα να θυμίζει ροντέο και όχι γήπεδο μπάσκετ.

Από όλο αυτό αποβλήθηκαν συνολικά 8 παίκτριες, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό του τι προηγήθηκε.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο