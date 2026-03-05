newspaper
Νέα Αριστερά: Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης στις υποκλοπές – Δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 05 Μαρτίου 2026

Νέα Αριστερά: Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης στις υποκλοπές – Δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση

«Το αίτημα για λογοδοσία και διαφάνεια δεν μπορεί να πνιγεί ούτε στο απόρρητο ούτε στη λήθη», τονίζει η Νέα Αριστερά για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Spotlight

Πυρά στην κυβέρνηση, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητεί από την ΕΥΠ τον φάκελο παρακολούθησης του δημοσιογράφου, θύμα των παράνομων παρακολουθήσεων, Θανάση Κουκάκη, εξαπολύει η Νέα Αριστερά.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δικαστήριο υποχρεώνει την ΕΥΠ να παραδώσει εντός τριών μηνών τον πλήρη φάκελο άρσης του απορρήτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Μάλιστα, έχοντας προβλέψει και το ενδεχόμενο η Υπηρεσία να ισχυριστεί ότι τα στοιχεία καταστράφηκαν, το ΣτΕ διατάσσει την άμεση ανασύστασή τους, απαιτώντας ταυτόχρονα το νομικό έρεισμα μιας τέτοιας ενέργειας».

«Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης»

Σύμφωνα με την Πατησίων, «πρόκειται για δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση των υποκλοπών, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του κ. Κουκάκη, Ζαχαρίας Κεσσές και Γιώργος Σταματιάδης, χαιρέτισαν την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη έρχεται να πράξει εκεί όπου η ΕΥΠ και η πολιτική ηγεσία της αρνήθηκαν συστηματικά να δώσουν απαντήσεις».

Τέλος, επισημαίνει πως «σε μια περίοδο που το σκάνδαλο των υποκλοπών ήδη μετρά καταδίκες για το λογισμικό Predator, το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια υπεκφυγών. Το αίτημα για λογοδοσία και διαφάνεια δεν μπορεί να πνιγεί ούτε στο απόρρητο ούτε στη λήθη».

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Κόσμος
Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για απόφαση ΣτΕ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.03.26

ΠΑΣΟΚ για απόφαση ΣτΕ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά την απόφαση του ΣτΕ που ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης από την ΕΥΠ του θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, Θανάση Κουκάκη

Σύνταξη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
in Confidential 05.03.26

Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
