Νέα Αριστερά: Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης στις υποκλοπές – Δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση

Πυρά στην κυβέρνηση, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητεί από την ΕΥΠ τον φάκελο παρακολούθησης του δημοσιογράφου, θύμα των παράνομων παρακολουθήσεων, Θανάση Κουκάκη, εξαπολύει η Νέα Αριστερά.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δικαστήριο υποχρεώνει την ΕΥΠ να παραδώσει εντός τριών μηνών τον πλήρη φάκελο άρσης του απορρήτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Μάλιστα, έχοντας προβλέψει και το ενδεχόμενο η Υπηρεσία να ισχυριστεί ότι τα στοιχεία καταστράφηκαν, το ΣτΕ διατάσσει την άμεση ανασύστασή τους, απαιτώντας ταυτόχρονα το νομικό έρεισμα μιας τέτοιας ενέργειας».

«Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης»

Σύμφωνα με την Πατησίων, «πρόκειται για δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση των υποκλοπών, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του κ. Κουκάκη, Ζαχαρίας Κεσσές και Γιώργος Σταματιάδης, χαιρέτισαν την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη έρχεται να πράξει εκεί όπου η ΕΥΠ και η πολιτική ηγεσία της αρνήθηκαν συστηματικά να δώσουν απαντήσεις».

Τέλος, επισημαίνει πως «σε μια περίοδο που το σκάνδαλο των υποκλοπών ήδη μετρά καταδίκες για το λογισμικό Predator, το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια υπεκφυγών. Το αίτημα για λογοδοσία και διαφάνεια δεν μπορεί να πνιγεί ούτε στο απόρρητο ούτε στη λήθη».