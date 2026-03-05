Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.
Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά επίσης τον Άλκη Ρήγο, ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά επισημαίνει:
«Με μεγάλη λύπη αποχαιρετούμε τον Άλκη Ρήγο.
Ο Άλκης δεν ήταν μόνο ένας σημαντικός πανεπιστημιακός και άνθρωπος της διανόησης. Για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα σύντροφος. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός στην οργάνωση της Πεύκης, με γενναιοδωρία και βαθιά πίστη στις αξίες της Αριστεράς και της δημοκρατίας.
Από το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα μέχρι τη διαδρομή του στο πανεπιστήμιο και στην πολιτική, ο Άλκης υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.
Έτσι άλλωστε θα τον θυμόμαστε: παρόντα, ανήσυχο, πάντα πρόθυμο να βάλει το δικό του λιθαράκι.
Καλό ταξίδι, σύντροφε Άλκη».
