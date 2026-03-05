Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, ο ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Άλκης Ρήγος. Ένας άνθρωπος που αφησε βαθύ χνάρι στο δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά και στην Αριστερά στην οποία στρατεύτηκε σε όλη του τη ζωή.

Γιος Σμυρνιού πρόσφυγα, ο Άλκης Ρήγος γεννήθηκε το 1946. Από μαθητής στρατεύτηκε στους κοινωνικούς αγώνες, συμμετέχοντας στο κίνημα για το 15% για την Παιδεία, στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα αλλά στη μεταπολίτευση στο πανεπιστημιακό κίνημα.

Υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές του μεγάλου κινήματος του ΕΔΠ, δηλαδή των «βοηθών» που αγωνίστηκαν ενάντια στο αναχρονιστικό σύστημα της «Έδρας», αμφισβήτησαν το αυταρχικό πλαίσιο που προσπάθησαν να φέρουν νόμοι όπως ο 815/1978, και διεκδίκησαν ένα δημόσιο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο, με ενιαιο φορέα διδασκόντων. Ανέλαβε θέσεις ευθύνης τόσο στην ομοσπονδία του ΕΔΠ και αργότερα, μετά τον Νόμο-Πλαίσιο του 1982 στην ΠΟΣΔΕΠ. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μεγάλο κίνημα κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 το 2006-7 και θα στέκεται πάντα στο πλευρό των φοιτητών.

Το επιστημονικό του έργο στη νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία είναι σημαντικό, ήδη από τη διδακτορική του διατριβή για τις κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής στη Β’ Ελληνική Δημοκρατία, που αργότερα θα κυκλοφορήσει και ως βιβλίο, με πρόλογο του Νίκου Σβορώνου.

Ο Άλκης Ρήγος θα διδάξει Πολιτική Επιστήμη, Ελληνική Πολιτική και Κοινωνικά Κινήματα στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου από το 1975 ως επιστημονικός Βοηθός και στη συνέχεια ως μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Τη διετία 2002-2003 διετέλεσε και πρόεδρος του Τμήματος. Θα παίξει σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, ως του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης .

Έλαβε μέρος σε επιστημονικές και πολιτικές εκπομπές σε διάφορα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και έχει επιμεληθεί ως ιστορικός σύμβουλος ντοκιμαντέρ 25 συνολικά επεισοδίων για τον Ελληνικό μεσοπόλεμο (1922- 1941) στην κρατική τηλεόραση.

Διατέλεσε μέλος της Ελληνικής Ενώσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου . Συνεργάτης του Δικτύου Κινήσεων για τα Πολιτικά Κινήματα Δικαιώματα, της Κίνησης ενάντια στον Ρατσισμό και του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. Ιδρυτικό μέλος του «Συνδέσμου Θεόφιλος Βεϊκος για την κριτική σκέψη και την Φιλοσοφική Παιδεία» καθώς και του Σωματείου « Φίλοι του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα».

Πολιτικά, ο Άλκης Ρήγος υπήρξε συνιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ έως την πρώτη διαγραφή του το 1975, μέλος στη συνέχεια του ΚΚΕ Εσωτερικού και της Κ.Ε. όπως και του ΚΚΕ Εσωτερικού – Ανανεωτική Αριστερά, του Χώρου Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς, και του ΣΥΡΙΖΑ του οποίου διατέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής .

Διατέλεσε μέλος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς», μέλος της συντακτικής ομάδας του εβδομαδιαίου ένθετου «Αναγνώσεις» της Κυριακάτικης Αυγής, και υπήρξε από τους θεμελιωτές του θεσμού των ανοικτών πανεπιστημίων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό και σε χώρους αναγκαστικής διαμονής πολιτών.

Προσηνής και μαχητικός συνάμα, κέρδισε την αγάπη των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου και τον σεβασμό των συναδέλφων του στο Πανεπιστήμιο.

Για όσους στρατεύτηκαν στην υπόθεση της υπεράσπισης του δημοσίου Πανεπιστημίου από τη Μεταπολίτευση και μετά και συναντήθηκαν με τον Άλκη Ρήγο σε συνελεύσεις, διαμαρτυρίες και μεγάλες κινητοποιήσεις, η θλίψη είναι μεγάλη.

Κυριότερα έργα του :

– Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924- 1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Προλ. Νίκος Σβορώνος. [ Ιστορική Βιβλιοθήκη / Θεμέλιο] Αθήνα 1988.

– Προσεγγίσεις Νεοελληνικής Πολιτικής [ Παπαζήσης ] Αθήνα 1990

– Τα Κρίσιμα Χρόνια .Τομ. α΄ 1922- 1935. Τομ. β΄ 1935 – 1941 [ Παπαζήσης] Αθήνα 1995

– Πανεπιστήμιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος. Από τον Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα. [ Παπαζήσης ] Αθήνα 2000.