«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά
Έφυγε από τη ζωή ο Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Γιώργος Ρούσης, ύστερα από πολύχρονη μάχη με την ασθένεια.
Γεννημένος στην Κέρκυρα το 1948, ο Γιώργος Ρούσης στρατεύθηκε από μαθητής στην Αριστερά, στις γραμμές της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Στη δικτατορία βρέθηκε στο Βέλγιο, όπου θα συμμετέχει στο αντιδικτατορικό κίνημα μέσα από το Πατριωτικό Μέτωπο. Μια απεργία πείνας που έκανε στις Βρυξέλλες ως διαμαρτυρία για τις συλλήψεις της Χούντας θα του στοιχήσει μια ερήμην καταδίκη από το στρατοδικείο. Μετά την πτώση της δικτατορίας θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού πρώτα εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Μπένα-Κνουν στο Αλγέρι. Από το 1980 θα διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2014.
Στρατευμένος στο ΚΚΕ από το 1968, θα παραμείνει πάντα στο χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς. Το 1989 θα συμβάλει στην έκδοση του περιοδικού ΠΡΙΝ και θα είναι από τα πρώτα στελέχη του ΚΚΕ που δημόσια θα διαφοροποιηθούν από την κυρίαρχη τότε γραμμή του, που θα οδηγήσει στη συγκυβέρνηση Τζανετάκη και την Οικουμενική. Για ένα διάστημα θα στρατευτεί στο Νέο Αριστερό Ρεύμα, όμως αργότερα θα δηλώσει την υποστήριξή του στο ΚΚΕ. Το 2012 θα είναι υποψήφιος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Αργότερα θα προσεγγίσει ξανά το ΚΚΕ και θα έχει την τιμητική τελευταία θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις εκλογές του 2023 και στις δημοτικές εκλογές του 2023 θα είναι υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.
Ενεργός πολίτης θα είναι από τα ιδρυτικά μέλη της κίνησης «1η Μάρτη» ενάντια στην παράδοση του Οτσαλάν και τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, ενώ συμμετείχε και στις κινητοποιήσεις στη Γένοβα.
Το 1995 σε μια τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τον ηθοποιό Βασίλη Διαμαντόπουλο θα αρνηθούν να μιλήσουν καταδικαστικά για τους νεαρούς που συμμετείχαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, μερικοί εκ των οποίων είχαν κάψει και την ελληνική σημαία. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα ασκήσει δίωξη σε βάρος τους, ενώ μήνυση θα καταθέσει και ένας δικηγόρος. Ο ίδιος ο Ρούσης θα δηλώσει: «Θεωρώ φασιστική νοοτροπία να παραπέμπεται σε δίκη ένας άνθρωπος, με οποιαδήποτε κατηγορία, επειδή προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αιτιολογήσει την αρνητική στάση μιας μεγάλης μερίδας της νεολαίας απέναντι στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα δείγμα. Φαίνεται ότι από δω και μπρος όποια ιδέα ξεφεύγει από το κουτάκι των ιδεών που έχει κατασκευάσει το σύστημα θα αρχίσει να διώκεται». Τελικά, τόσο ο Ρούσης όσο και ο Διαμαντόπουλος θα αθωωθούν.
Ο Ρούσης θα έχει ένα ιδιαίτερα πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και μια μεγάλη δημόσια παρουσία με συχνά αρθρογραφία σε εφημερίδας και περιοδικά. Διατήρησε πάντα μια ισχυρή μαρξιστική αναφορά, επιμένοντας ένα κομμουνιστικό όραμα δεν ταυτίζεται με τη γραφειοκρατία αλλά με τη χειραφέτηση και υπογραμμίζοντας την ανάγκης αναζήτησης ενός επαναστατικού δρόμου για την κοινωνική αλλαγή.
Γράφοντας το 2018, με αφορμή τα 50 χρόνια από τον Μάη του 1968, ο Ρούσης θα υπογραμμίσει: «Συνθήκες όπως στην Ρενώ Μπιλλανκούρ τη δεκαετία του ‘60 όπου λίγο έξω από το Παρίσι εργάζονταν 38.000 άτομα, σήμερα δεν υπάρχουν παρά μόνον σε χώρες όπως η Κίνα. Και επειδή λόγω της παραπέρα γενίκευσης της αποξένωσης, το επίπεδο συνειδητότητας του αυθόρμητου είναι σήμερα τέτοιο που αυτό κινδυνεύει να εκφραστεί με τις πλέον συντηρητικές έως και φασιστικές εκδοχές, είναι ακόμη πιο αναγκαίο ένα επαναστατικό πολιτικό υποκείμενο ή, με άλλα λόγια, ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα της εργατικής τάξης ικανό να ηγεμονεύσει και ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Μόνον έτσι ο Μάης του ‘68 μπορεί να γίνει προπομπός για μια καινούργια ανθοφόρα άνοιξη. Μόνον έτσι εμείς θα πάψουμε να «χρωματίζουμε πουλιά, χάρτινα πουλιά και να περιμένουμε να κελαηδήσουν»».
Βιβλία του Γιώργου Ρούση:
- Συμμετοχή των εργαζόμενων πεδίο ταξικής πάλης ή ταξικής συνεργασίας;, Σύγχρονη Εποχή
- Εισαγωγή στη θεωρία της δημόσιας διοίκησης, Gutenberg
- Ο Λένιν για τη γραφειοκρατία, Σύγχρονη Εποχή
- Σοσιαλισμός και Περεστρόικα, Σύγχρονη Εποχή
- Ασιατικός τρόπος παραγωγής και σοσιαλισμός, Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών Σύγχρονη Εποχή
- Κομμουνισμός: Τέλος ή η αρχή της ιστορίας;, Στάχυ
- Το κράτος από τον Μακιαβέλι στον Βέμπερ, Γκοβόστης
- Ο λόγος στην ουτοπία, Γκοβόστης
- Δομή του λόγου, Τυπωθήτω
- Αρχαία Δημοκρατία, για πάντα νέα, Γκοβόστης
- Out, Γκοβόστης
- Σύγχρονη Επαναστατική Διανόηση, Γκοβόστης
- Θρησκευόμενοι κόκκινοι επιστήμονες, Ελληνικά Γράμματα
- Ο Μαρξ γεννήθηκε νωρίς, Γκοβόστης
- Καρλ Μαρξ, Για το εβραϊκό ζήτημα, επιμέλεια επανέκδοσης: Γιώργος Ρούσης, Γκοβόστης
- Μαρξ-Μπακούνιν για το σοσιαλιστικό κράτος, Γκοβόστης
- Από την κρίση στην επανάσταση, Γκοβόστης
- Μετάβαση, Από τη δύναμη της συνήθειας στη διεκδίκηση της μαρξικής ουτοπίας, Τόπος
- Ο Ελεύθερος χρόνος μέτρο του πλούτου – Αντί να χάνουμε τη ζωή κερδίζοντας την, Γκοβόστης
- Εργατική τάξη και Επανάσταση, Γκοβόστης
- Ο μύθος της ελεύθερης βούλησης της πλειοψηφίας, Γκοβόστης
- Χριστιανισμός-Μαρξισμός, Γκοβόστης
- Στοχασμοί πάνω σ’ ένα κρίσιμο αναπάντητο ερώτημα, Γκοβόστης
- Αστική δημοκρατία, εγχειρίδιο επαναστατικής χρήσης, Σύγχρονη Εποχή
- 22 κείμενα ρήξης με την αστική ιδεολογία, Σύγχρονη Εποχή
