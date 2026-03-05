Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 5 Μαρτίου, σε ηλικία 80 ετών, ο Άλκης Ρήγος, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης, με διαρκή και έντονη πολιτική παρουσία, μέλος του αντιδικτατορικού φοιτητικού αγώνα.

Ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπήρξε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καθώς και της συντακτικής ομάδας του εβδομαδιαίου ένθετου «Αναγνώσεις» της Κυριακάτικης Αυγής.

Ενεργό μέλος του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος

Ο Άλκης Ρήγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 και ήταν ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος τη διετία 2006-2008.

Διατέλεσε μέλος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» και υπήρξε από τους θεμελιωτές του θεσμού των ανοικτών πανεπιστημίων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό και σε χώρους αναγκαστικής διαμονής πολιτών. Ήταν μέλος του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος και του συνδικαλιστικού κινήματος των πανεπιστημιακών.

Κυριότερα έργα του:

– Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924- 1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής [Ιστορική Βιβλιοθήκη / Θεμέλιο] Αθήνα 1988.

– Προσεγγίσεις Νεοελληνικής Πολιτικής [Παπαζήσης] Αθήνα 1990.

– Τα Κρίσιμα Χρόνια / Τομ. α΄ 1922- 1935. Τομ. β΄ 1935 – 1941 [Παπαζήσης] Αθήνα 1995.

– Πανεπιστήμιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος. Από τον Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα [Παπαζήσης] Αθήνα 2000.

Ο Άλκης Ρήγος ήταν επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Διαπολιτισμική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου «Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος με έμφαση στα Κοινωνικά Δικαιώματα».