Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Όσοι έχουν εμπειρία από θέματα εξωτερικής πολιτικής γνωρίζουν πως η Ελλάδα έχει βρεθεί επανειλημμένα, τις τελευταίες δεκαετίες, μπροστά σε πολύ σκοτεινές εξελίξεις στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας. Μπροστά σε πιεστικά, αμείλικτα διλήμματα του τύπου ‘είστε μαζί μας ή εναντίον μας;. Αν δεν λύγισε η Ελλάδα μπροστά σε τέτοια διλήμματα άλλων, αυτό ήταν διότι πάντα έκανε παραπάνω από τα αυτονόητα. Ασταμάτητα δρούσε. Ασταμάτητα έπαιζε τον ρόλο της γέφυρας. Όχι του συνόρου. Και έτσι όλοι ήξεραν, πάντοτε, πού στέκει η Ελλάδα: Στο πλευρό του διεθνούς δικαίου για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πολεμική σύρραξη στο Ιράν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Γερουλάνος προσέθεσε πως «εκεί βρίσκεται ο πυρήνας της λεγόμενης ‘πολυδιάστατης’ ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι η Ελλάδα ως διαμεσολαβητής κρατούσε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους πάντες στην περιοχή της. Χωρίς ποτέ αυτό να σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ή επικροτούμε τις καταδικαστέες πρακτικές οποιουδήποτε καθεστώτος».

«Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα ‘κείται μακράν’ για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο;»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως «αν κατάφερε στο παρελθόν η χώρα μας να γίνει παίκτης σε κάθε τι που αφορούσε την ευρύτερη γειτονιά της, ήταν γιατί όλοι ανεξαιρέτως, είτε συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν μαζί μας, ήξεραν ποια είναι η Ελλάδα: Ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Μία χώρα που θα προασπιστεί παντού και πάντα, το δίκαιο και τα συμφέροντά της. Και αυτό δεν το κρύβαμε. Το διαφημίζαμε. Ήταν και θα είναι η δύναμή μας. Διότι χρήσιμος στην εξωτερική πολιτική γίνεσαι με το να είσαι συνεπής».

Καταλήγοντας, ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε ποια είναι τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα στην τρέχουσα κρίση, τονίζοντας ότι «προφανώς και πρέπει να τηρούμε απαρέγκλιτα το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μία ακόμα ιστορική εθνική πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως ‘η Κύπρος κείται πλησίον αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16 στη Μεγαλόνησο. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα ‘κείται μακράν’ για την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει».

«Και τέλος, προφανώς και πρέπει η Ελλάδα να μη γίνει μέρος του προβλήματος. Πρέπει, όμως, να γίνει μέρος της λύσης. Να σταματήσουμε να κρυβόμαστε, και να γίνουμε παίκτες, ενεργό μέρος της λύσης. Υιοθετώντας ξανά το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε την ιστορία, έχουμε τη διπλωματική ικανότητα, έχουμε κάθε συμφέρον», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.