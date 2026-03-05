Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Live η κίνηση στους δρόμους
Με αρκετά προβλήματα για τους οδηγούς των οχημάτων ξεκινά το πρωί Πέμπτης (5/03). O Κηφισός για άλλη μία ημέρα βρίσκεται στο κόκκινο. Δύσκολη είναι η κατάσταση στην κίνηση των αυτοκινήτων στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην Αττική Οδό.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αναλυτικότερα, αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στην Λ. Αθηνών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην είσοδο και στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Συγγρού, στην Ποσειδώνος, στην Αρδηττού, στην Καλλιρρόης, στη Σταδίου, στη Βασ. Σοφίας,
Αττική Οδός
Σε ότι αφορά την Αττική οδό η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη με τις καθυστερήσεις να φτάνουν τη μισή ώρα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στα δεκαπέντε λεπτά προς Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/BBQxOZPta8
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 5, 2026
