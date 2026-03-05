Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Στιγμιότυπα από κρεβατοκάμαρες, μπάνια και ιδιωτικές συνομιλίες. Η υπόσχεση για προστασία της ιδιωτικότητας φαίνεται να καταρρέει μπροστά στις μαρτυρίες για μια ανεξέλεγκτη ροή ευαίσθητων πληροφοριών με όχημα τα πολυδιαφημισμένα και επαναστατικά στην τεχνολογίας smart glasses Μeta Ray-Ban που ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ διαφημίζει ως πρόοδο και «θαύμα».

Η έρευνα των εφημερίδων Svenska Dagbladet και Göteborgs-Posten είναι σοκαριστική. Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική, ωμή, κρυφή, ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού.

Μιλώντας με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβο της Meta στην Κένυα, ένας από τους χιλιάδες «σχολιαστές δεδομένων» (data annotators) λέει: «Σε ορισμένα βίντεο μπορείς να δεις κάποιον να πηγαίνει στην τουαλέτα ή να γδύνεται. Δεν νομίζω ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν, δεν θα τα φορούσαν».

«Είδα ένα βίντεο όπου ένας άνδρας ακουμπά τα γυαλιά στο κομοδίνο και βγαίνει από το δωμάτιο. Λίγο μετά, μπαίνει η γυναίκα του και αλλάζει ρούχα», λέει άλλος.

Κάποιοι από αυτούς περιγράφουν σκηνές σεξ, ανθρώπους που παρακολουθούν πορνό φορώντας τα γυαλιά, ακόμη και τραπεζικές κάρτες που καταγράφονται ως πλάνα και ταξιδεύουν μίλια μακριά, εκτεθειμένα σε μάτια αγνώστων.

«Βλέπουμε τα πάντα – από σαλόνια μέχρι γυμνά σώματα. Η Meta έχει αυτού του είδους το περιεχόμενο στις βάσεις δεδομένων της» επιβεβαιώνει ένας DA, σε ένα ξενοδοχείο στο Ναϊρόμπι με νευρικότητα. Είναι ένας από τους χιλιάδες που εργάζονται για τη Sama και ξέρουν τα πάντα για τους αγοραστές των smart glasses της Meta.

Οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων επισκέφτηκαν καταστήματα οπτικών σε Στοκχόλμη και Γκέτεμποργκ. Στις συζητήσεις τους με τους πωλητές παίρνουν συχνά καθησυχαστικές απαντήσεις. «Τίποτα δεν μοιράζεται με τη Meta. Όλα παραμένουν αποθηκευμένα τοπικά, στην εφαρμογή», είπε ένας υπάλληλος γνωστής αλυσίδας.

Ωστόσο, οι τεχνικές δοκιμές των δημοσιογράφων απέδειξαν το αντίθετο. Για να λειτουργήσει ο βοηθός AI, η φωνή, οι εικόνες και το βίντεο πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω των υποδομών της Meta.

Oι υπάλληλοι της Meta περιγράφουν σκηνές σεξ, ανθρώπους που παρακολουθούν πορνό φορώντας τα γυαλιά, ακόμη και τραπεζικές κάρτες που καταγράφονται ως πλάνα σε μια απροκάλυπτη παραβίαση ιδιωτικότητας και ασφάλειας

Η ροή της πληροφορίας έδειξε συχνή επαφή με διακομιστές στη Σουηδία και τη Δανία. Παρά την επιλογή των χρηστών να «μην μοιράζονται επιπλέον δεδομένα», η βασική λειτουργία της AI απαιτεί την αποστολή τους στο υπολογιστικό σύννεφο (cloud).

Η Meta ισχυρίζεται ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στα δεδομένα θολώνονται αυτόματα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στην Κένυα καταρρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι η ανωνυμοποίηση συχνά αποτυγχάνει, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

«Οι αλγόριθμοι μερικές φορές δεν δουλεύουν σωστά», παραδέχεται πρώην υπάλληλος της Meta στις ΗΠΑ. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις για τη διάρκεια αποθήκευσης των βίντεο και τα φίλτρα προστασίας που παρέχεται στους χρήστες/αγοραστές, η Meta περιορίστηκε σε μια γενική δήλωση:

«Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AI, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης».

Οι ειδικοί σε θέματα προστασίας δεδομένων, όπως η δικηγόρος Κλεάνθη Σαρδέλη από τον οργανισμό NOYB, επισημαίνουν ένα σαφές πρόβλημα διαφάνειας.

«Μόλις το υλικό τροφοδοτηθεί στα μοντέλα, ο χρήστης στην πράξη χάνει τον έλεγχο», τονίζει. Η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο δελεαστική, αλλά το τίμημα φαίνεται να είναι η πλήρης έκθεση της καθημερινότητας μας.

Για τη Σαρδέλη το πρόβλημα διαφάνειας είναι σαφές υπό το πρίσμα του GDPR, ειδικά εφόσον η Κένυα δεν διαθέτει αναγνωρισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων από την ΕΕ.

«Αν ήξεραν την έκταση της συλλογής δεδομένων, κανείς δεν θα τολμούσε να χρησιμοποιήσει τα γυαλιά» συνοψίζει ένας από τους αναλυτές στο Ναϊρόμπι.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ επιβεβαιώνει πως τα νέα γκάτζετ που προωθεί η Meta είναι ένας ψηφιακός εφιάλτης, με τις πιο μύχιες στιγμές των χρηστών να καταλήγουν σε οθόνες τρίτων στο Ναϊρόμπι. Ακόμη μια φορά η ιδιωτικότητα φαίνεται να είναι μια έννοια άγνωστη για τον τεχνολογικό κολοσσό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η Meta διαφημίζει τα νέα της γυαλιά ως ένα εργαλείο που «σχεδιάστηκε για την ιδιωτικότητα» για να διαψευσθεί από τους συνεργάτες της. Οι εργαζόμενοι στην Κένυα δηλώνουν και οι ίδιοι σοκαρισμένοι με την πρόσβαση τους σε τόσες αυστηρά ιδιωτικές στιγμές και πληροφορίες.

Γύμνια, οργασμοί και ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία αποτελούν την καθημερινή «ύλη» για την εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα εκατομμύρια ανυποψίαστους καταναλωτές επιβεβαιώνει η κοινή έρευνα των σουηδικών εφημερίδων που ξεκίνησαν από τη Σκανδιναβία για να βρεθούν μέχρι το Ναϊρόμπι της Κένυας ώστε να συνομιλήσους με τους «ανθρώπινους σχολιαστές δεδομένων».

«Έχω πάνω από 4.000 email, φωτογραφίες, διευθύνσεις στη διάθεση μου… Οι άνθρωποι απλώς τα υπέβαλαν. Δεν ξέρω γιατί. Με ‘εμπιστεύονται’. Γαμ@@@να ηλίθιοι… (Dumb fucks)»

Οι εργαζόμενοι που είναι και η αόρατη δύναμη που αξιολογεί το υλικό από τα γυαλιά Meta Ray-Ban για την εκπαίδευση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα ευρήματα είναι, όπως αναμενόταν, εξαιρετικά δυστοπικά. Οι υπάλληλοι στη Sama περιγράφουν πώς αναγκάζονται να βλέπουν τις ζωές των άλλων χωρίς φίλτρο. «Βλέπουμε τα πάντα», δήλωσε ένας εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο γραφείο, καθώς το υλικό είναι τόσο ευαίσθητο που θα μπορούσε να προκαλέσει «τεράστια σκάνδαλα» αν διέρρεε.

Τα ευρήματα των δημοσιογράφων φέρνουν στο μυαλό την κυνική δήλωση του ίδιου του Μαρκ Ζούκερμπεργκ από τα πρώτα χρόνια του Facebook, όπως καταγράφηκε στο βιβλίο The Facebook Effect.

«Έχω πάνω από 4.000 email, φωτογραφίες, διευθύνσεις στη διάθεση μου… Οι άνθρωποι απλώς τα υπέβαλαν. Δεν ξέρω γιατί. Με ‘εμπιστεύονται’. Γαμ@@@να ηλίθιοι… (Dumb fucks)» φέρεται να είχε σχολιάσει ο Ζούκερμπεργκ που κάνει ό,τι κάνουν οι τεχνο-φεουδάρχες με τις ζωές όλων μας.

Άλωση, εμπορευματοποίηση, εκμετάλλευση, διαρκής παραβίαση της εμπιστοσύνης και των διεθνών νόμων, με αντάλλαγμα το πιο προϊόν.

Εμάς.