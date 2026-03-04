Παναθηναϊκός: Η εντεκάδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Με περίπου… επτά μήνες καθυστέρηση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο τον ΟΦΗ για το εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας της 1ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα των «πράσινων» που θα έχουν πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στον Άρη.

Ο Λαφόν παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ να αποτελούν την τριάδα στην άμυνα. Κάτρης και Κυριακόπουλος θα είναι δεξιά και αριστερά αντίστοιχα ενώ Σάντσες και Μπακασέτας θα βρίσκονται στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Τεττέη και από πίσω του θα έχει τους Αντίνο και Ταμπόρδα.

Συνοπτικά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Σάντσεθ, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.

Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσις, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Η εντεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.