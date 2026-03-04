Παναθηναϊκός: Η εντεκάδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ
Οι αρχικές επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ και του Χρήστου Κόντα για την εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Με περίπου… επτά μήνες καθυστέρηση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο τον ΟΦΗ για το εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας της 1ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα των «πράσινων» που θα έχουν πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στον Άρη.
Ο Λαφόν παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ να αποτελούν την τριάδα στην άμυνα. Κάτρης και Κυριακόπουλος θα είναι δεξιά και αριστερά αντίστοιχα ενώ Σάντσες και Μπακασέτας θα βρίσκονται στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Τεττέη και από πίσω του θα έχει τους Αντίνο και Ταμπόρδα.
Συνοπτικά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Σάντσεθ, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.
Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσις, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.
Η εντεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.
Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.
- Παναθηναϊκός: Η εντεκάδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ
- Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Λεσόρ και φορτσάρει για την επιστροφή του
- ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται ο Τρινκιέρι (pics)
- Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε για το μέλλον του
- Η IFAB ετοιμάζει αποβολή για παίκτες που καλύπτουν το στόμα σε περιστατικά ρατσισμού
- Εξομολόγηση-σοκ πρώην παίκτη της Premier League για τον εθισμό στα ναρκωτικά: «Μου προκάλεσε δυστυχία»
- «Αυτός είναι ο στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για την άκρη του πάγκου της» (pic)
- Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο: Η ιστορία της 4ης Μαρτίου και οι παραδόσεις για την ομάδα του Βαλβέρδε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις