Η IFAB ετοιμάζει αποβολή για παίκτες που καλύπτουν το στόμα σε περιστατικά ρατσισμού

Σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου προωθεί η International Football Association Board (IFAB), η οποία αναμένεται να εγκρίνει τον Απρίλιο πρόταση της FIFA για την αποβολή ποδοσφαιριστών που καλύπτουν το στόμα τους όταν εμπλέκονται σε περιστατικά με ρατσιστικό περιεχόμενο.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι προτίθεται να ζητήσει την τροποποίηση των κανονισμών, ώστε ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα του και προβαίνει σε ρατσιστική ή διακριτική προσβολή να τιμωρείται άμεσα με κόκκινη κάρτα. Στόχος είναι να μπει τέλος στη δυσκολία απόδειξης τέτοιων περιστατικών, καθώς η χειρονομία της κάλυψης του στόματος συχνά καθιστά αδύνατη την άμεση επιβεβαίωση του τι ειπώθηκε.

Η συζήτηση φούντωσε μετά το πρόσφατο επεισόδιο στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ για το UEFA Champions League, όταν ο Τζανλούκς Πρεστιάνι φέρεται να απηύθυνε ρατσιστικά λόγια προς τον Βινίσιους καλύπτοντας το στόμα του. Αντίστοιχη σκηνή σημειώθηκε και σε αγώνα με πρωταγωνιστές τον Ομάρ Ελ Χιλαλί και τον Ράφα Μιρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της FIFA θα τεθεί προς έγκριση στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου, ώστε η νέα διάταξη να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Ιουνίου, εγκαίρως για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η πρόθεση της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι το μέτρο να εφαρμοστεί πλήρως στη διοργάνωση, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποίησης και του πειθαρχικού πλαισίου που αφορά τις ποινές για ρατσιστικά περιστατικά. Σήμερα, οι κανονισμοί της FIFA και της UEFA προβλέπουν ποινή αποκλεισμού έως και δέκα αγωνιστικών. Η νέα σκέψη αφορά τη δυνατότητα μείωσης της ποινής σε περιπτώσεις όπου ο παίκτης παραδέχεται την πράξη του και συνεργάζεται με τις αρχές, στο πλαίσιο μιας πιο «διορθωτικής» προσέγγισης.

Η επικείμενη απόφαση της IFAB θεωρείται κομβική, καθώς πρόκειται για το όργανο που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα τροποποίησης των Κανονισμών του Παιχνιδιού. Εφόσον εγκριθεί, η αλλαγή θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση των διακρίσεων εντός αγωνιστικού χώρου, δίνοντας στους διαιτητές τη δυνατότητα άμεσης και αυστηρής παρέμβασης ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το ακριβές περιεχόμενο των λεγομένων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επιτόπου.