Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Η IFAB ετοιμάζει αποβολή για παίκτες που καλύπτουν το στόμα σε περιστατικά ρατσισμού
Η IFAB ετοιμάζει αποβολή για παίκτες που καλύπτουν το στόμα σε περιστατικά ρατσισμού

Πρωτοβουλία της FIFA μετά από πρόσφατα επεισόδια – Στόχος η άμεση τιμωρία και η εφαρμογή του μέτρου στο Μουντιάλ 2026

Γιώργος Μαζιάς
Σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου προωθεί η International Football Association Board (IFAB), η οποία αναμένεται να εγκρίνει τον Απρίλιο πρόταση της FIFA για την αποβολή ποδοσφαιριστών που καλύπτουν το στόμα τους όταν εμπλέκονται σε περιστατικά με ρατσιστικό περιεχόμενο.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι προτίθεται να ζητήσει την τροποποίηση των κανονισμών, ώστε ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα του και προβαίνει σε ρατσιστική ή διακριτική προσβολή να τιμωρείται άμεσα με κόκκινη κάρτα. Στόχος είναι να μπει τέλος στη δυσκολία απόδειξης τέτοιων περιστατικών, καθώς η χειρονομία της κάλυψης του στόματος συχνά καθιστά αδύνατη την άμεση επιβεβαίωση του τι ειπώθηκε.

Η συζήτηση φούντωσε μετά το πρόσφατο επεισόδιο στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ για το UEFA Champions League, όταν ο Τζανλούκς Πρεστιάνι φέρεται να απηύθυνε ρατσιστικά λόγια προς τον Βινίσιους καλύπτοντας το στόμα του. Αντίστοιχη σκηνή σημειώθηκε και σε αγώνα με πρωταγωνιστές τον Ομάρ Ελ Χιλαλί και τον Ράφα Μιρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της FIFA θα τεθεί προς έγκριση στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου, ώστε η νέα διάταξη να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Ιουνίου, εγκαίρως για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η πρόθεση της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι το μέτρο να εφαρμοστεί πλήρως στη διοργάνωση, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποίησης και του πειθαρχικού πλαισίου που αφορά τις ποινές για ρατσιστικά περιστατικά. Σήμερα, οι κανονισμοί της FIFA και της UEFA προβλέπουν ποινή αποκλεισμού έως και δέκα αγωνιστικών. Η νέα σκέψη αφορά τη δυνατότητα μείωσης της ποινής σε περιπτώσεις όπου ο παίκτης παραδέχεται την πράξη του και συνεργάζεται με τις αρχές, στο πλαίσιο μιας πιο «διορθωτικής» προσέγγισης.

Η επικείμενη απόφαση της IFAB θεωρείται κομβική, καθώς πρόκειται για το όργανο που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα τροποποίησης των Κανονισμών του Παιχνιδιού. Εφόσον εγκριθεί, η αλλαγή θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση των διακρίσεων εντός αγωνιστικού χώρου, δίνοντας στους διαιτητές τη δυνατότητα άμεσης και αυστηρής παρέμβασης ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το ακριβές περιεχόμενο των λεγομένων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επιτόπου.

Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Κόσμος
Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

inWellness
inTown
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
Απώλεια για το φεμινιστικό κίνημα 04.03.26

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη

Η Γιανάρ Μοχάμεντ εναντιώθηκε στην επιβολή της Σαρία, την αιματοβαμμένη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενώ προσέφερε μια χείρα βοηθείας σε κακοποιημένες γυναίκες, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Μέση Ανατολή 04.03.26

Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»

«Έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας και της επικράτειας του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι, προς το παρόν, η Γερμανία δεν θα στείλει στρατιωτική υποστήριξη

Σύνταξη
Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η οικονομία θα «στενάζει» για πολύ καιρό προειδοποιεί ρεπορτάζ του Μarketwatch. Πιο ψύχραιμη η ανάλυση του Βloomberg, εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση
Λουξεμβούργο 04.03.26

Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα απέναντι σε μια ανησυχητική και βαθιά κρίση», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Σύνταξη
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
Παρέμβαση 04.03.26

#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας

Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

