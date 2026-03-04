Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Φωτιάς και Τζήλος οδήγησαν την Κηφισιά σε ήττα από τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που ανακάλυψαν για το 1-2 και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Σεμπάστιαν Λέτο ζήτησε εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση και όπως τόνισε, κατέστρεψε το παιχνίδι.

Όσα είπε ο Σεμπάστιαν Λέτο:

«Αν δείτε, είχαμε πολλές απουσίες με κάρτες ή άλλα προβλήματα. Δώσαμε ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που δεν παίζουν συνήθως. Το κλειδί το παιχνίδι άλλαξε μετά το δεύτερο πέναλτι. Ήταν 1-1, ήταν ένα όμορφο παιχνίδι και ο διαιτητής θα πρέπει να μας πει πώς έδωσε πέναλτι και αν δουλεύει το VAR. Διαφορετικά, αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, όλες οι επαφές πρέπει να είναι πέναλτι. Μετά από κάτι τέτοιο πώς μπορείς να παίξεις απέναντι σε μια φανταστική ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ; Η απόφαση αυτή κατέστρεψε το παιχνίδι».

Για τη συνέχεια: «Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, είναι ένας τελικός. Βελτιωνόμαστε συνεχώς. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπως σήμερα και υποφέρουμε όπως σήμερα, θα είναι δύσκολα. Αυτά συμβαίνουν συνέχεια απέναντι στην Κηφισιά».