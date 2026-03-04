Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Κηφισιά (pic)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παρατάσσει τον Δικέφαλο του Βορρά με βασικούς τους Γιακουμάκη και Σάντσες.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τσιφτσής, με τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Οι Οζντόεφ και Ζαφείρης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Χατσίδη, Μπιάνκο και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Γιακουμάκη, που επιστρέφει στην 11άδα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσεθ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης.

Η σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ, Μύθου, Γερεμέγεφ.

Ο ΠΑΟΚ, με 50 βαθμούς σε 22 αγώνες, ψάχνει τη νίκη στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, που θα τον βοηθήσει να πιάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, που έχουν από 53 πόντους.