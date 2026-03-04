Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της αρχικής ταινίας τρόμου το «Scream 7» των Paramount και Spyglass Media έκανε ντεμπούτο με 64,1 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του franchise στο αμερικανικό box office.

Παράλληλα, συγκέντρωσε 33,1 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, πραγματοποιώντας ένα παγκόσμιο ξεκίνημα της τάξης των 97,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το «Scream 7», το οποίο κόστισε 45 εκατομμύρια δολάρια, ενισχύθηκε από την επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott. Η ηθοποιός απείχε από το «Scream VI» του 2023, αλλά επέστρεψε για την έβδομη ταινία με μια αμοιβή που φέρεται να άγγιξε τα 7 εκατομμύρια δολάρια. Συμμετέχουν επίσης τα μέλη του αρχικού καστ Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Αρκέτ και Μάθιου Λίλαρντ, όπως αναφέρει το ΑP.

Ο Κέβιν Γουίλιαμσον ο οποίος έγραψε το πρωτότυπο σενάριο του 1996 ανέλαβε τη σκηνοθεσία της ταινίας όπου η Sidney και η 17χρονη κόρη της βρίσκονται στο στόχαστρο του Ghostface στη μικρή πόλη Pine Grove.

Πέρα από την επιστροφή της Κάμπελ, το «Scream 7» εξασφάλισε για πρώτη φορά διανομή σε αίθουσες IMAX, καθώς και σε όλες τις premium μορφές προβολής στις ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς το Σαββατοκύριακο οι συγκεκριμένες προβολές συγκέντρωσαν το εντυπωσιακό 40% των συνολικών εσόδων.

Μετά την κατάκτηση της κορυφής το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το «GOAT» υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 12 εκατομμύρια δολάρια στην τρίτη εβδομάδα προβολής του, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 74 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office.

Τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμεραλντ Φένελ με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι έπεσαν στην τρίτη θέση με σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια επίσης στην τρίτη εβδομάδα τους, με τις συνολικές εισπράξεις να ανέρχονται στα 72,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθεί η λίστα με τις 5 κορυφαίες ταινίες σε εισπράξεις, βάσει των στοιχείων του αμερικανικού και καναδικού box office σύμφωνα με την Comscore:

«Scream 7»: $64,1 εκατομμύρια

«GOAT»: $12 εκατομμύρια

«Wuthering Heights»: $6,95 εκατομμύρια

«Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined»: $3,7 εκατομμύρια

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: $3,5 εκατομμύρια