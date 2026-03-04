magazin
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
04 Μαρτίου 2026, 06:00

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της αρχικής ταινίας τρόμου το «Scream 7» των Paramount και Spyglass Media έκανε ντεμπούτο με 64,1 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του franchise στο αμερικανικό box office.

Παράλληλα, συγκέντρωσε 33,1 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, πραγματοποιώντας ένα παγκόσμιο ξεκίνημα της τάξης των 97,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το «Scream 7», το οποίο κόστισε 45 εκατομμύρια δολάρια, ενισχύθηκε από την επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott. Η ηθοποιός απείχε από το «Scream VI» του 2023, αλλά επέστρεψε για την έβδομη ταινία με μια αμοιβή που φέρεται να άγγιξε τα 7 εκατομμύρια δολάρια. Συμμετέχουν επίσης τα μέλη του αρχικού καστ Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Αρκέτ και Μάθιου Λίλαρντ, όπως αναφέρει το ΑP.

Ο Κέβιν Γουίλιαμσον ο οποίος έγραψε το πρωτότυπο σενάριο του 1996 ανέλαβε τη σκηνοθεσία της ταινίας όπου η Sidney και η 17χρονη κόρη της βρίσκονται στο στόχαστρο του Ghostface στη μικρή πόλη Pine Grove.

YouTube thumbnail

Πέρα από την επιστροφή της Κάμπελ, το «Scream 7» εξασφάλισε για πρώτη φορά διανομή σε αίθουσες IMAX, καθώς και σε όλες τις premium μορφές προβολής στις ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς το Σαββατοκύριακο οι συγκεκριμένες προβολές συγκέντρωσαν το εντυπωσιακό 40% των συνολικών εσόδων.

Μετά την κατάκτηση της κορυφής το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το «GOAT» υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 12 εκατομμύρια δολάρια στην τρίτη εβδομάδα προβολής του, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 74 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office.

Τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμεραλντ Φένελ με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι έπεσαν στην τρίτη θέση με σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια επίσης στην τρίτη εβδομάδα τους, με τις συνολικές εισπράξεις να ανέρχονται στα 72,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθεί η λίστα με τις 5 κορυφαίες ταινίες σε εισπράξεις, βάσει των στοιχείων του αμερικανικού και καναδικού box office σύμφωνα με την Comscore:

«Scream 7»: $64,1 εκατομμύρια
«GOAT»: $12 εκατομμύρια
«Wuthering Heights»: $6,95 εκατομμύρια
«Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined»: $3,7 εκατομμύρια
«EPiC: Elvis Presley in Concert»: $3,5 εκατομμύρια

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»
Αντιπολεμικός λόγος 03.03.26

Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιν Φόντα παρευρέθηκε σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Λος Άντζελες, όπου και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «θλιβερό».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Στον τελικό οι Μαδριλένοι, «άγγιξαν» επική ανατροπή οι Καταλανοί (vid)
Copa del Rey 04.03.26

Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε κόντρα στην Ατλέτικο προηγήθηκε με 3-0, αλλά δεν πέτυχε την ολική ανατροπή, με τους Ροχιμπλάνκος να περνούν στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)
Προκριματικά Παγκ. Κυπέλλου 03.03.26

Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Η Εθνική Γυναικών κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», νίκησε με 3-0 τη Γεωργία κι έκανε ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

