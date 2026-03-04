science
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Τεχνολογία 04 Μαρτίου 2026, 11:15

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Spotlight

Η αμερικανική βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών βρίσκονται σε επαγρύπνιση για επιθέσεις ιρανών χάκερ, πιθανά αντίποινα μετά το μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων που συνόδευσαν τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης στο Ιράν το Σάββατο, κυβερνοεπιθέσεις χτύπησαν κυβερνητικές και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν και προέβαλαν μηνύματα κατά του καθεστώτος σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Αν και παραμένει ανεπιβεβαίωτο εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονταν πίσω από τις επιθέσεις, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε την Τρίτη ότι είναι «πιθανές» ιρανικές ηλεκτρονικές επιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ.

Οι τράπεζες, οι υπηρεσίες πληρωμών, τα χρηματιστήρια και οι πλατφόρμες διαπραγμάτευσης αμερικανικών ομολόγων είναι οι συνηθέστεροι στόχοι κυβερνοεπιθέσεων, στις οποίες το Ιράν φέρεται να έχει σημαντική εμπειρία.

Αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι τράπεζες ανησυχούν ιδιαίτερα για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, τις οποίες θεωρούν πιθανές

Η Σίνθια Κάιζερ, πρώην αξιωματούχος του FBI και νυν αντιπρόεδρος στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Halcyon, ανέφερε ότι είδε εκκλήσεις για δράση από ιρανούς χάκερ που είχαν παλαιότερα κατηγορηθεί για επιθέσεις ransomware και επιχειρήσεις υποκλοπής και διαρροής πληροφοριών.

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση του Άνταμ Μάγιερς, αντιπροέδρου του τμήματος αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike.

Η εταιρεία «ήδη καταγράφει δραστηριότητα που συνάδει με παράγοντες υπέρ του Ιράν και ομάδες χακτιβιστών που πραγματοποιούν αναγνωριστικές κινήσεις και ετοιμάζουν επιθέσεις DoS» είπε, αναφερόμενος σε επιθέσεις «άρνησης εξυπηρέτησης», στις οποίες οι δικτυακοί τόπου βομβαρδίζονται με αιτήματα σύνδεσης μέχρι να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω υπερβολικού φόρτου.

Πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, ανέφερε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Anomali, χάκερ που δρούσαν για λογαριασμό της Τεχεράνης πραγμαγματοποιούσαν επιθέσεις «wiper» για τη διαγραφή δεδομένων από ισραηλινά δίκτυα.

«Ο κλάδος παραμένει σε επαγρύπνηση και έτοιμος να ανταποκριθεί σε κυβερνοαπειλές ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα όταν οι παγκόσμιοι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας είναι αυξημένοι» δήλωσε ο Τοντ Κλέσμαν, διευθύνων σύμβουλος κυβερνοασφάλειας στην ένωση του κλάδου SIFMA, η οποία διοργανώνει ετήσιες κυβερνοασκήσεις.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την τρέχουσα κατάσταση με έμφαση στη λειτουργική ανθεκτικότητα, η οποία αποτελεί θεμέλιο για την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των αμερικανικών κεφαλαιαγορών», δήλωσε ο Κλέσμαν.

Ένας ακόμη υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τραπεζικού κλάδου δήλωσε στο Reuters ότι οι τράπεζες ανησυχούν ιδιαίτερα για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, τις οποίες θεωρούν πιθανές.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Morningstar DBRS δήλωσε την Τρίτη ότι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τις παγκόσμιες τράπεζες και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων είναι πιθανό να είναι έμμεσοι, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένα υψηλότερων τιμών του πετρελαίου και των κραδασμών στους δανειολήπτες, προειδοποίησε όμως ότι οι κυβερνοκίνδυνοι θα μπορούσαν επίσης να αυξηθούν.

«Το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις του εναντίον δυτικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Experts
Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Κόσμος
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Κύπρο – Απογειώθηκαν τα ελληνικά F16

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Κύπρο – Απογειώθηκαν τα ελληνικά F16

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live: Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή – Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή - Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου
Ελλάδα 04.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το συναξάρι των Αγίων που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 04.03.26

Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα - 35 Νόστιμες Συνταγές».

Σύνταξη
Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;
Woman 04.03.26

Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;

Πολλές γυναίκες ξεκινούν τη διαδικασία με ένα αίσθημα στασιμότητας ή αμφιβολίας και καταφέρνουν να μετατρέψουν αυτή την αίσθηση σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δομικής αντιπολίτευσης και θεσμικότητα στα εθνικά
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δομικής αντιπολίτευσης και θεσμικότητα στα εθνικά

Tη δομική αντιπολίτευση και τη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα με την κυβέρνηση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, «επενδύοντας» παράλληλα στη θεσμικότητα με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή- Τα «πυρά» για τη διαφθορά, οι υποκλοπές και το νέο «κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης» του Ανδρουλάκη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του Εφετείου – Ιστορική απόφαση
Ελλάδα 04.03.26

Ιστορική απόφαση: Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του Εφετείου η Χρυσή Αυγή - Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι

Η Χρυσή Αυγή κρίνεται εγκληματική οργάνωση και με την απόφαση του Εφετείου - Δικαίωση για τα θύματα και τις οικογένειές τους μετά από χρόνια αγώνων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μέση Ανατολή: Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Όταν έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί, οι πιο ενθουσιώδεις και άμεσες ζητωκραυγές ήρθαν από το Ισραήλ... 

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ελ. Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις σε πτήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι προορισμοί που επηρεάζονται
Αναστάτωση και αβεβαιότητα 04.03.26

Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του πολέμου στο Ιράν - Οι προορισμοί που επηρεάζονται

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» καλούνται να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»
«Είμαι απλά ευγνώμων» 04.03.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συμμετείχε στο «Love, Simon» του 2018, επειδή θεώρησε ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι μοναδικό - και τελικά, έφτασε σε σημείο να είναι η αγαπημένη της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών

Στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, εκτός από τον πρωθυπουργό αναμένεται να τοποθετηθούν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο