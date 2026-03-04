Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

Η αμερικανική βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών βρίσκονται σε επαγρύπνιση για επιθέσεις ιρανών χάκερ, πιθανά αντίποινα μετά το μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων που συνόδευσαν τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης στο Ιράν το Σάββατο, κυβερνοεπιθέσεις χτύπησαν κυβερνητικές και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν και προέβαλαν μηνύματα κατά του καθεστώτος σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Αν και παραμένει ανεπιβεβαίωτο εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονταν πίσω από τις επιθέσεις, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε την Τρίτη ότι είναι «πιθανές» ιρανικές ηλεκτρονικές επιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ.

Οι τράπεζες, οι υπηρεσίες πληρωμών, τα χρηματιστήρια και οι πλατφόρμες διαπραγμάτευσης αμερικανικών ομολόγων είναι οι συνηθέστεροι στόχοι κυβερνοεπιθέσεων, στις οποίες το Ιράν φέρεται να έχει σημαντική εμπειρία.

Αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι τράπεζες ανησυχούν ιδιαίτερα για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, τις οποίες θεωρούν πιθανές

Η Σίνθια Κάιζερ, πρώην αξιωματούχος του FBI και νυν αντιπρόεδρος στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Halcyon, ανέφερε ότι είδε εκκλήσεις για δράση από ιρανούς χάκερ που είχαν παλαιότερα κατηγορηθεί για επιθέσεις ransomware και επιχειρήσεις υποκλοπής και διαρροής πληροφοριών.

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση του Άνταμ Μάγιερς, αντιπροέδρου του τμήματος αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike.

Η εταιρεία «ήδη καταγράφει δραστηριότητα που συνάδει με παράγοντες υπέρ του Ιράν και ομάδες χακτιβιστών που πραγματοποιούν αναγνωριστικές κινήσεις και ετοιμάζουν επιθέσεις DoS» είπε, αναφερόμενος σε επιθέσεις «άρνησης εξυπηρέτησης», στις οποίες οι δικτυακοί τόπου βομβαρδίζονται με αιτήματα σύνδεσης μέχρι να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω υπερβολικού φόρτου.

Πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, ανέφερε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Anomali, χάκερ που δρούσαν για λογαριασμό της Τεχεράνης πραγμαγματοποιούσαν επιθέσεις «wiper» για τη διαγραφή δεδομένων από ισραηλινά δίκτυα.

«Ο κλάδος παραμένει σε επαγρύπνηση και έτοιμος να ανταποκριθεί σε κυβερνοαπειλές ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα όταν οι παγκόσμιοι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας είναι αυξημένοι» δήλωσε ο Τοντ Κλέσμαν, διευθύνων σύμβουλος κυβερνοασφάλειας στην ένωση του κλάδου SIFMA, η οποία διοργανώνει ετήσιες κυβερνοασκήσεις.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την τρέχουσα κατάσταση με έμφαση στη λειτουργική ανθεκτικότητα, η οποία αποτελεί θεμέλιο για την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των αμερικανικών κεφαλαιαγορών», δήλωσε ο Κλέσμαν.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Morningstar DBRS δήλωσε την Τρίτη ότι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τις παγκόσμιες τράπεζες και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων είναι πιθανό να είναι έμμεσοι, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένα υψηλότερων τιμών του πετρελαίου και των κραδασμών στους δανειολήπτες, προειδοποίησε όμως ότι οι κυβερνοκίνδυνοι θα μπορούσαν επίσης να αυξηθούν.

«Το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις του εναντίον δυτικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.