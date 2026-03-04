Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής το πρωί της Τετάρτης, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται για άλλη μία ημέρα στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται έως την περιοχή του Σκαραμαγκά.

Κίνηση θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται στη Μεσογείων, στη Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρας, Σταδίου, Πειραιώς, Αρδηττού, Καλλορρόης, Συγγρού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδός καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.