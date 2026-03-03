Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός 12-10: Πάλεψαν αλλά λύγισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Τεράστια προσπάθεια στη Σερβίααπό τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάλεψε κόντρα στην ισχυρή Νόβι Μπέογκραντ, αλλά στο τέλος λύγισε και ηττήθηκε με σκορ 12-10, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των προημιτελικών ομίλων του LEN Champions League.

Ο Ούγγρος σταρ των Πειραιωτών, Γκέργκο Ζάλανκι, βρέθηκε σε φοβερή μέρα, πέτυχε επτά γκολ, αλλά η εξαιρετική του εμφάνιση δεν έφτανε για να φύγει με το «διπλό» ο Ολυμπιακός. Έτσι, οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους στον Α’ Όμιλο της φάσης των «8» του Champions League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά το παιχνίδι και προηγήθηκαν 4-2 στο πρώτο οκτάλεπτο με τέρματα των Μαρτίνοβιτς και Λούκιτς, αξιοποιώντας και τα δύο πέναλτι που κέρδισαν. Ο Ζάλανκι, με ένα γκολ στα ίσια και ένα πέναλτι, ήταν ο μόνος που έδινε λύσεις στον Ολυμπιακό στο διάστημα αυτό, απέναντι στην πολύ δυνατή άμυνα των Σέρβων.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν προσωρινά την άμυνά τους και ισοφάρισαν 4-4, με γκολ των Πούρο και Αλαφραγκή, ακολούθησε όμως ένα σερί 3-0 της Νόβι Μπέογκραντ της έδωσε προβάδισμα τριών τερμάτων (7-4) στο ημίχρονο, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να χάνουν δύο επιθέσεις με παίκτη παραπάνω.

Ο Ελβις Φάτοβιτς άλλαξε τερματοφύλακα στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να αντικαθιστά τον Μάνο Ζερδεβά, που δεν ήταν σε καλή μέρα. Με τον Γενηδουνιά να σκοράρει στον παραπάνω και τον Κάκαρη από τα 2μ., ο Ολυμπιακός μείωσε γρήγορα σε 7-6 και έχασε ευκαιρίες να ισοφαρίσει.

Ο Γκλάντοβιτς έδωσε μία λύση στη Νόβι Μπέογκραντ και ο Γκλούσατς απέκρουσε πέναλτι του Γενηδουνιά, αλλά ο Ζάλανκι μείωσε και ισοφάρισε σε 8-8, στην εκπνοή της τρίτης περιόδου. Ο Ούγγρος συνέχισε το προσωπικό του… ρεσιτάλ, ευστοχώντας σε πέναλτι που κέρδισε στην κόντρα ο Παπαναστασίου και δίνοντας για πρώτη φορά προβάδισμα με 9-8 στον Ολυμπιακό.

Ο Λούκιτς ισοφάρισε σε παίκτη παραπάνω, από την τρίτη ποινή του Ανγκιαλ, ο Ζάλανκι σκόραρε για έκτη φορά στο ματς, για να απαντήσει ο Ουκρόπινα, σε επίθεση με δύο παίκτες παραπάνω. Από ακόμη μία αποβολή που χρεώθηκαν οι «ερυθρόλευκοι», ο Ουκρόπινα έβαλε ξανά μπροστά (11-10) τους γηπεδούχους, για να ακολουθήσουν διαδοχικές χαμένες επιθέσεις του Ολυμπιακού, μία εκ των οποίων σε διπλό παραπάνω, με τον Γκίλλα να μην μπορεί να νικήσει τον Γκλούσατς.

Αλλη μία απόκρουση του Γκλούσατς στον Γκίλλα ήταν η τελευταία ευκαιρία για τους πρωταθλητές Ελλάδας, καθώς ο Ντιμιτρίεβιτς με γκολ στην κόντρα, 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, «σφράγισε» τη νίκη των Σέρβων.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 1-4, 4-2

Διαιτητές: Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία), Μπουρζ (Γαλλία)

Οι συνθέσεις:

ΝΟΒΙ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πλιέβανσιτς, Ουκρόπινα 2, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Γιάνκοβιτς, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίεβιτς 1, Πέρκοβιτς 1, Μαρτίνοβιτς 3, Λούκιτς 4, Πιέσιβατς, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγεβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1