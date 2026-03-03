newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Ψευδή τα SMS για χορήγηση «φύλλων πορείας» – Τι λέει το ΓΕΣ
Ελλάδα 03 Μαρτίου 2026, 22:01

Ψευδή τα SMS για χορήγηση «φύλλων πορείας» – Τι λέει το ΓΕΣ

Όπως υπογραμμίζει το ΓΕΣ τα σχετικά μηνύματα είναι «παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα»

Σύνταξη
Παντελώς αβάσιμα χαρακτηρίζει το Γενικό Επιτελείο Στρατού τα SMS που έχουν λάβει αρκετοί πολίτες περί «χορήγησης φύλλων πορείας» λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και των φημών για επικείμενη επιστράτευση.

Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ, Παναγιώτης Καράμπελας «τα μηνύματα SMS περί δήθεν ‘χορήγησης φύλλων πορείας’ είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή και τη διακίνησή των συγκεκριμένων μηνυμάτων, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι ευθύνονται.

Είχε γίνει και το 2020

Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2020, όταν εστάλησαν μαζικά μηνύματα με τα οποία ζητούσαν από τους πολίτες να παρουσιαστούν στο κοντινότερο ΑΤ όπου θα τους χορηγούνταν «εκ νέου φύλο πορείας με σκοπό την ένταξή σας στο στρατιωτικό επεισόδιο».

Τα SMS εμφάνιζαν ως αποστολέα «YP.AMYNAS», «YP.ETH.AM», «YPOURGEIO», «astynomia» και «G.E.S.», με ορισμένους πολίτες να απευθύνονται στα αστυνομικά τμήματα, καθώς πίστεψαν ότι είναι αληθή τα μηνύματα.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, από την έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δέκα ατόμων ελληνικής καταγωγής, που είχαν υποστηρίξει ότι το έκαναν «για πλάκα».

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EPPO: Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα – Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης»
Ελλάδα 03.03.26

Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα - Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης της EPPO»

Περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 έχει η Ελλάδα. 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ να ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο
Ελλάδα 03.03.26 Upd: 18:26

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά της 4.00 το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνος χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός - Το ΙΧ εντοπίστηκε στον Διόνυσο με σημάδια από τους πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελλάδα 03.03.26

Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο
Κόσμος 03.03.26

Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο

Η ανθρώπινη περιέργεια δεν γνώρισε ποτέ όρια. Από τις κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εξερευνήσει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπέρνλι για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Σάντερλαντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου
Στο Reuters 03.03.26

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου

«Επικοινωνούμε με τους ναυτικούς μας 24/7 και χαίρομαι που είναι καλά, αλλά δεν παύω να ανησυχώ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων», λέει ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Το τίμημα ανήλθε στα 103,4 εκατ. ευρώ – Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμων υποδομών

Σύνταξη
Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης,. καλούν τον πρωθυπουργό να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Σύνταξη
Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο Πορτογάλος
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ανατροπή με Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο ίδιος

Τελικά όπως φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά μόνο το ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί 100 ημέρες πριν τη σέντρα
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί για το Μουντιάλ, 100 ημέρες πριν τη σέντρα

Όπως αποφαίνεται υπευπολογιστής η Εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του προσεχούς Μουντιάλ. ΈπονταιΓαλλία, Αγγλία, Αργεντινή και Γερμανία συμπληρώνουν την 5άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;
Έμμεσα ή άμεσα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;

Στην αμερικανική νομοθεσία υπάρχει απαγόρευση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε δολοφονίες - η πιο πρόσφατη, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πλέον, τεχνικά μόνο εξακολουθεί να ισχύει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά

Εν μέσω των δραματικών και επικίνδυνων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλά για τον πόλεμο, τη στάση της Ελλάδας, την ετοιμότητα του επιχειρησιακού συστήματος και καθησυχάζει για τη Σούδα. Στην εφ'όλης της ύλης συνέντευξή του τοποθετείται ακόμη για τα ελληνοτουρκικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ δεν αφήνει αναπάντητη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, αλλά και τις αιχμές του Βαγγέλη Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»
Αντιπολεμικός λόγος 03.03.26

Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιν Φόντα παρευρέθηκε σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Λος Άντζελες, όπου και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «θλιβερό».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
