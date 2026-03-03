Ψευδή τα SMS για χορήγηση «φύλλων πορείας» – Τι λέει το ΓΕΣ
Όπως υπογραμμίζει το ΓΕΣ τα σχετικά μηνύματα είναι «παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα»
Παντελώς αβάσιμα χαρακτηρίζει το Γενικό Επιτελείο Στρατού τα SMS που έχουν λάβει αρκετοί πολίτες περί «χορήγησης φύλλων πορείας» λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και των φημών για επικείμενη επιστράτευση.
Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ, Παναγιώτης Καράμπελας «τα μηνύματα SMS περί δήθεν ‘χορήγησης φύλλων πορείας’ είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».
Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή και τη διακίνησή των συγκεκριμένων μηνυμάτων, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι ευθύνονται.
Είχε γίνει και το 2020
Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2020, όταν εστάλησαν μαζικά μηνύματα με τα οποία ζητούσαν από τους πολίτες να παρουσιαστούν στο κοντινότερο ΑΤ όπου θα τους χορηγούνταν «εκ νέου φύλο πορείας με σκοπό την ένταξή σας στο στρατιωτικό επεισόδιο».
Τα SMS εμφάνιζαν ως αποστολέα «YP.AMYNAS», «YP.ETH.AM», «YPOURGEIO», «astynomia» και «G.E.S.», με ορισμένους πολίτες να απευθύνονται στα αστυνομικά τμήματα, καθώς πίστεψαν ότι είναι αληθή τα μηνύματα.
Για το συγκεκριμένο περιστατικό, από την έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δέκα ατόμων ελληνικής καταγωγής, που είχαν υποστηρίξει ότι το έκαναν «για πλάκα».
