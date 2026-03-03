Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Τη σύσταση και τη λειτουργία «Παρατηρητηρίου Καθυστερήσεων και Κακοδικίας» αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έπειτα από πρόταση του προέδρου του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου.

Το παρατηρητήριο αφορά μια μόνιμη (εντός του Portal του ΔΣΑ) θεσμικής ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής, ανάλυσης και τεκμηριωμένης ανάδειξης προβλημάτων που αφορούν την λειτουργία των δικαστηρίων όλων των βαθμών της Αθήνας.

Η σύσταση του «Παρατηρητηρίου Καθυστερήσεων και Κακοδικίας», αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση φαινομένων καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, οργανωτικών δυσλειτουργιών και των περιπτώσεων κακοδικίας.

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου «οι καθυστερήσεις, οι αρνητικές οργανωτικές λειτουργίες και οι περιπτώσεις κακοδικίας, επηρεάζουν τόσο την απονομή της Δικαιοσύνης όσο και την καθημερινή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, ενώ λειτουργούν και σε βάρος των πολιτών, που καταφεύγουν στην Δικαιοσύνη».

Ειδικότερα, η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αναμένεται να ξεκινήσει το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα και θα είναι πλήρως συμμορφούμενη προς τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Πλέον οι δικηγόροι της Αθήνας θα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλλουν αναφορές περιστατικών καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων ή συμπεριφορές δικαστών που υπάγονται στο πλαίσιο της κακοδικίας.

Πάντως, διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα λειτουργούν παράλληλα φίλτρα αποφυγής καταχρηστικών και κακόβουλων αναφορών. Υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι οι αναφορές δεν θα υποκαθιστούν ή θα συνδέονται με την διαδικασία πειθαρχικού ή ποινικού ελέγχου των δικαστικών λειτουργών.

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου

Επίσης, θα δημοσιοποιούνται μέσω ανωνυμοποιημένου dashboard τα στοιχεία (στατιστικά και μη) που θα συγκεντρώνονται, μαζί με αναλύσεις των συλλεγόμενων δεδομένων, με βασικούς δείκτες τον μέσο χρόνο εκδίκασης ανά δικαστήριο, την συχνότητα και το είδος των προβλημάτων που συναντώνται και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα δυσλειτουργίας, ενώ θα συντάσσεται ετήσια έκθεση με συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης, η οποία και πάλι θα δημοσιοποιείται.

Το Παρατηρητήριο δεν υποκαθιστά πειθαρχικές ή δικαστικές διαδικασίες, ούτε θίγει τη δικαστική ανεξαρτησία. Αντίθετα μάλιστα, θα λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης και την προστασία του κύρους όλων των θεσμικών λειτουργών της.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ δήλωσε πως «ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, μετά από εισήγηση του προέδρού του και σύμφωνα με προγραμματικές του δεσμεύσεις ιδρύει ‘Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας’ για συστηματική καταγραφή και ανάλυση προβλημάτων στη λειτουργία των δικαστηρίων. Με ψηφιακή πλατφόρμα, τη σύσταση επιτροπής και ετήσιες εκθέσεις, ενισχύεται η διαφάνεια και ο θεσμικός διάλογος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης».