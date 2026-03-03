Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Για ένα ακόμη πρωϊνό μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Ο Κηφισός κρατά και σήμερα την… πρωτιά στην ταλαιπωρία, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Προβλήματα καταγράφονται στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στην Πέτρου Ράλλη, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αμαλίας, στη Βεϊκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Σχιστού.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 25 λεπτά στο αντίθετο ρεύμα.