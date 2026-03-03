Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

Με αφορμή την επιστροφή της στο Χόλιγουντ, η Λίντσεϊ Λόχαν έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε στα ταραχώδη εφηβικά της χρόνια, τα οποία οδήγησαν σε μια δυσκολή ενήλικη ζωή γεμάτη συλλήψεις.

Στο νέο τεύχος της Vogue Arabia, η ηθοποιός είχε μια εκ βαθέων συζήτηση με τη συγγραφέα Κριστίν Βαν Ντίμερ, σχετικά με τα ατίθασα χρόνια που πέρασε ως νέο κορίτσι στο Λος Άντζελες, όσο και για την απουσία ανθρώπων που θα μπορούσαν να την είχαν βοηθήσει να μην εισχωρήσει ψυχή τε και σώματι σε μια βάναυση βιομηχανία.

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε; Όταν είσαι έφηβη, δεν ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό μόνος σου», ανέφερε αρχικά η Λίντσεϊ Λόχαν.

Δίκοπο μαχαίρι

Αφού έγινε γνωστή το 1998 με την συμμετοχή της στην κωμική ταινία The Parent Trap δια χειρός Νάνσι Μάιερς, η Λίντσεϊ Λόχαν κέρδισε την έυνοια του κοινού το 2003 με το «Freaky Friday», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Τζέιμι Λι Κέρτις.

Ακόμα έφηβη, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε μόνη της και, για κάποιο διάστημα, μοιραζόταν ένα διαμέρισμα με την επίσης νεαρή σταρ Ρέιβεν Σιμόν. Η καριέρα της συνέχισε να εκτοξεύεται με ρόλους στις ταινίες «Confessions of a Teenage Drama Queen» και «Mean Girls» παράλληλα με μια ακμάζουσα μουσική πορεία.

Ταυτόχρονα, όμως, έγινε στόχος του σκανδαλοθηρικού Τύπου που έτριβε τα χέρια του, όταν μάθαινε για τις ξέφρενες νύχτες που περνούσε στα κλαμπ του Χόλιγουντ, οι οποίες αργότερα οδήγησαν σε αστυνομικά τμήματα.

«Ήταν όλα τόσο οδυνηρά και εξαντλητικά», είπε στη Vogue Arabia για εκείνα τα χρόνια. «Έπρεπε να είχα ακούσει τη μαμά και τον μπαμπά μου και να είχα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Αλλά ήμουν νέα και ήθελα να μείνω στο Λος Άντζελες. Και δεν ήξερα. Ναι, ενώ πολλά από αυτά ήταν διασκεδαστικά, ήταν επίσης δύσκολα. Ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι».

Νέα αρχή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Λίντσεϊ Λόχαν στάθηκε στην απόφαση της να δημιουργήσει μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν διασκέδαζα πια με αυτή τη δουλειά», είπε. «Δεν έβρισκα ρόλους που μου άρεσαν. Δεν ήταν η ζωή που ήθελα για τον ευατό μου, καταλαβαίνετε τι εννοώ, σωστά; Δεν είναι πραγματική ζωή [όλο αυτό]. Με ώθησε να μετακομίσω στην άλλη γωνιά του κόσμου. Και είμαι πολύ χαρούμενη που άκουσα την καρδιά μου».

Η Λόχαν μετακόμισε στο Ντουμπάι το 2014. Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της, Μπάντερ Σαμάς, και απέκτησαν έναν γιο ονόματι Λουάι.

«Ταιριάζουμε πολύ, γιατί αυτός είναι πολύ ήρεμος και εγώ είμαι σαν βεγγαλικό. Έχουμε μια υπέροχη ισορροπία. Το να μένω στο Ντουμπάι με κρατάει προσγειωμένη. Μπορώ να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου», σχολίασε για την απόφαση της.

Ωστόσο, η ηθοποιός δεν έχει αποσυρθεί πλήρως από την υποκριτική: συνεχίζει να εργάζεται και σύντομα θα πρωταγωνιστήσει στη μίνι σειρά του Hulu Count My Lies, μαζί με τους Σέιλιν Γούντλεϊ και Κιτ Χάριγκτον.

«Όσο περνούν τα χρόνια, αποκτάς και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Όταν ήμουν νεότερη, δεν ένιωθα τόσο άνετα να εκφράζω τα συναισθήματά μου για έναν χαρακτήρα και να συμμετέχω στη διαδικασία της δημιουργίας του. Τώρα όμως μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter