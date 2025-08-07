magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
07.08.2025 | 17:36
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Η Λίντσεϊ Λόχαν σχολιάζει την επιστροφή της στο Χόλιγουντ σε ένα viral βίντεο στο TikTok
Fizz 07 Αυγούστου 2025 | 17:05

Η Λίντσεϊ Λόχαν σχολιάζει την επιστροφή της στο Χόλιγουντ σε ένα viral βίντεο στο TikTok

«Ακριβώς όπως παλιά, αλλά καλύτερα» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίντσεϊ Λόχαν στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Σε ένα νέο TikTok που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της την Τρίτη 5 Αυγούστου, η Λίντσεϊ Λόχαν ακολούθησε την viral τάση «You Look Happier» (Φαίνεσαι πιο ευτυχισμένη), αναλογιζόμενη τις πρόσφατες επιτυχίες της.

«Ευχαριστώ, ζω με βαλίτσες, φοράω τακούνια κάθε φορά που αλλάζω ζώνη ώρας και δημιουργώ μαγικά [πράγματα] στον κινηματογράφο. Ακριβώς όπως παλιά, αλλά καλύτερα», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του βίντεο.

@lindsaylohan Just like old times but better. 🖤 #freakierfriday @Disney @Disney Studios @Danielle Priano ♬ You Belong With Me (Taylor’s Version) – Taylor Swift

Η επιστροφή

Η Λίντσεϊ Λόχαν ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του Freakier Friday, το sequel του Freaky Friday του 2003, στο οποίο πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζέιμι Λι Κέρτις.

Στην αρχική ταινία, η έφηβη Άννα (Λόχαν) αντάλλαξε σώματα με τη μητέρα της Τες (Κέρτις). Στη συνέχεια, η Άννα είναι πλέον μητέρα μιας έφηβης κόρης που ονομάζεται Χάρπερ (Τζούλια Μπάτερς), ενώ η Κέρτις επιστρέφει ως μητέρα της Άννας.

Το teaser trailer αποκαλύπτει ότι η Άννα έχει ανταλλάξει θέσεις με την Χάρπερ, ενώ η Τες έχει ανταλλάξει με την μελλοντική ετεροθαλή αδελφή της Χάρπερ, Λίλι (Σοφία Χάμονς), που είναι η κόρη του αρραβωνιαστικού της Άννας, Έρικ, τον οποίο υποδύεται ο Μάνι Χασίντο.

Πριν από την επιστροφή της στην υποκριτική, η Λόχαν έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μετακόμισε στο Ντουμπάι. Αυτή και ο σύζυγός της, Μπάντερ Σαμάς, ζουν τώρα στο Ντουμπάι και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον γιο τους, Λουάι.

«Θα έλεγα ότι συνέβη από μόνο του» είπε στο Allure τον Ιούνιο του 2023 σχετικά με τη μετακόμισή της. «Το Ντουμπάι μου δίνει το χώρο να έχω τη δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια».

Πιο πρόσφατα, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Ιούλιο στην εκπομπή Live with Kelly and Mark, η ηθοποιός του Mean Girls είπε ότι αισθάνεται «πολύ ασφαλής» στο Ντουμπάι. Όταν η Kelly Ripa τη ρώτησε αν οι παπαράτσι έχουν παρουσία εκεί, η Λόχαν απάντησε: «Όχι, δεν είναι νόμιμο».
*Με πληροφορίες από: People







Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
