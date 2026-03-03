magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του γνωστού ηθοποιού
Fizz 03 Μαρτίου 2026, 10:30

Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του γνωστού ηθοποιού

Περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατό του, το περιοδικό People έκανε γνωστή την αιτία θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Έρικ Ντέιν.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Ήταν Απρίλιος του 2025 όταν μια συνέντευξή του στο περιοδικό People συγκίνησε και σκόρπισε θλίψη στον χώρο του θεάματος – και όχι μόνο. Ο Έρικ Ντέιν έκανε γνωστό ότι πάσχει από ALS – γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια ταχέως εξελισσόμενη νευροεκφυλιστική νόσος που καταστρέφει τους νευρώνες, οδηγώντας σε προοδευτική μυϊκή αδυναμία, παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια. Προσβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, ενώ δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, με τη φροντίδα να εστιάζει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

«Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμον που έχω την αγαπημένη οικογένεια δίπλα μου και χαρούμενος που μπορώ να δουλεύω. Θα παρακαλούσα να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου την ιδιωτικότητα που χρειάζεται μια τέτοια στιγμή» είχε δηλώσει τότε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gio Journal (@gio_journal)

Στις 19 Φεβρουαρίου -δηλαδή σε λιγότερο από έναν χρόνο από τότε που έκανε γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει- ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 53 ετών. Πριν από λίγες ώρες, το People έκανε γνωστή και την αιτία θανάτου του.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό, ο Έρικ Ντέιν άφησε την τελευταία του πνοή από από αναπνευστική ανεπάρκεια, ως αποτέλεσμα της νόσου ALS.

Οι συμβουλές του Έρικ Ντέιν στις δύο κόρες του

Λίγο καιρό προτού πεθάνει, ο ηθοποιός του Gray’s Anatomy, έδωσε μια συνέντευξη, με σκοπό να δημοσιευθεί μετά τον θάνατό του. Σε αυτήν είχε και μερικές συμβουλές προς τις κόρες του.

«Billie και Georgia, προσπάθησα. Κάποιες φορές σκόνταψα, αλλά προσπάθησα. Συνολικά, περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που ήμασταν στην παραλία. Εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά στο Μαλιμπού, στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω τώρα να παίζετε με τις ώρες στον ωκεανό, τα μικρά μου πλασματάκια του νερού. Εκείνες οι μέρες, ήταν ο παράδεισος.

»Πρώτον: Να ζείτε στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια ήμουν χαμένος στο μυαλό μου, βυθισμένος στην ανησυχία και την αυτολύπηση, στη ντροπή και την αμφιβολία. Αναπαρήγαγα ξανά και ξανά αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. Τέλος πια. Από καθαρό ένστικτο επιβίωσης αναγκάζομαι να μένω στο παρόν, αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα πρέπει να ζείτε τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχετε. Να το εκτιμάτε. Να αγαπάτε κάθε στιγμή.

»Δεύτερον. Να ερωτεύεστε. Όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο, αν και το συνιστώ κι αυτό. Αλλά να ερωτεύεστε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Η αγάπη με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές μου ώρες, τις πιο σκοτεινές μου μέρες. Εξακολουθώ να αγαπώ τη δουλειά μου, εξακολουθώ να την προσμένω, εξακολουθώ να θέλω να στέκομαι μπροστά σε μια κάμερα και να παίζω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει.

YouTube thumbnail

»Τρίτον. Να επιλέγετε σοφά τους φίλους σας. Βρείτε τους ανθρώπους σας και μετά δοθείτε σε αυτούς. Οι καλύτεροι από αυτούς θα σας το ανταποδώσουν. Χωρίς κριτική, χωρίς όρους, χωρίς ερωτήσεις. Δεν μπορώ να κάνω μικρά πράγματα που παλιά έκανα. Δεν μπορώ να οδηγώ, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να παίρνω καφέ ή να βγαίνω. Αλλά έμαθα να αγκαλιάζω τις εναλλακτικές. Οι φίλοι μου έρχονται σε μένα, τρώμε μαζί, βλέπουμε έναν αγώνα, ακούμε μουσική. Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο· απλώς εμφανίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Απλώς να είστε εκεί. Και να αγαπάτε τους φίλους σας με όλο σας το είναι. Να τους κρατάτε κοντά σας. Θα σας διασκεδάσουν, θα σας καθοδηγήσουν, θα σας βοηθήσουν, θα σας στηρίξουν και κάποιοι θα σας σώσουν.

»Τέλος, να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Αυτή η ασθένεια παίρνει το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου. Όταν κάτι απρόσμενο σας χτυπήσει — και θα σας χτυπήσει, γιατί αυτή είναι η ζωή — να παλεύετε και να το αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια και ακεραιότητα ακόμη κι αν φαίνεται ανυπέρβλητο. Ελπίζω να σας έδειξα ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κόλαση με αξιοπρέπεια. Να παλεύετε, κορίτσια, και να κρατάτε το κεφάλι ψηλά.

»Billie και Georgia, είστε η καρδιά μου, είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια».

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

inWellness
inTown
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

