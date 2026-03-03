Πετρελαϊκή κρίση: Εκτίναξη πληθωρισμού και νέα πίεση στις αναδυόμενες αγορές – Τι «βλέπουν» οι αναλυτες

Ο πόλεμος στο Ιράν και η επακόλουθη αύξηση των τιμών της ενέργειας θα επηρεάσουν τις αναδυόμενες αγορές πολύ πέρα από τον πληθωρισμό, ασκώντας ευρύτερες πιέσεις στις εξωτερικές ισορροπίες, τα νομίσματα και τις ροές κεφαλαίων, προειδοποιούν οι αναλυτές σχολιάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις από την εξελισσόμενη πετρελαϊκή κρίση

Χρηματιστηριακές εταιρείες, όπως η J.P.Morgan και η Bernstein, αναμένουν ότι οι τιμές του Brent θα ξεπεράσουν τα 100 δολάρια αν ο πόλεμος συνεχιστεί, καθώς η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να κλείσει το στενό του Ορμούζ και έχει δηλώσει ότι θα πυροβολεί κάθε πλοίο που θα προσπαθήσει να περάσει από αυτή την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent crude αυξήθηκαν κατά 5,63 δολάρια, ή 7,2%, στα 83,36 δολάρια το βαρέλι στις 12:54 GMT, αφού έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024 στα 85,12 δολάρια.

«Μια αύξηση μόλις 10% στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να επιδεινώσει τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών (για τις αναδυόμενες αγορές) κατά 40-60 μονάδες βάσης. Η παρατεταμένη αύξηση θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο αυτά τα ελλείμματα», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμα που δημοσιοποίησε το Reuters, προσθέτοντας ότι η Ταϊλάνδη, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, η Ταϊβάν και οι Φιλιππίνες είναι οι χώρες που εκτίθενται περισσότερο.

Ο αεροπορικός πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επεκτάθηκε, με το Ισραήλ να επιτίθεται στον Λίβανο και το Ιράν να απαντά με επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών των χωρών του Κόλπου και κατά των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Ταραχή στις χρηματαγορές

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν κλονιστεί από τη σύγκρουση, με τους δείκτες των μετοχών των αναδυόμενων αγορών και των νομισμάτων να πέφτουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν την ασφάλεια του δολαρίου ΗΠΑ.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου αποτελούν περιορισμένο κίνδυνο για την Κίνα, εκτός εάν η κρίση παραταθεί ή επιδεινωθεί απότομα, αλλά η Ινδία, με τα περιορισμένα αποθέματα πετρελαίου της, θα είναι από τις χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο από μια παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου Brent από 70 σε 85 δολάρια, λόγω διαταραχής του εφοδιασμού, θα προσθέσει περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας και θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη κατά περίπου 0,5 μονάδες, ενώ θα διευρύνει τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε όλες σχεδόν τις οικονομίες της περιοχής, ιδίως στην Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα.

Η Citigroup προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη πετρελαϊκή κρίση θα μπορούσε να «αποσταθεροποιήσει» τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις αναδυόμενες αγορές, με χώρες με χαμηλά αποθέματα όπως η Αργεντινή, η Σρι Λάνκα, το Πακιστάν και η Τουρκία να αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους εκροής κεφαλαίων και υποτίμησης του νομίσματος.

Ξεχωριστά, οι αναλυτές της J.P. Morgan μετακίνησαν την Τρίτη το ξένο συνάλλαγμα των αναδυόμενων αγορών της EMEA σε «marketweight» και πρόσθεσαν το ζλότι της Πολωνίας στη λίστα των νομισμάτων «underweight».

Πηγή: ΟΤ