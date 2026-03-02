Μακελειό στην περιοχή Ρουένγκ: Σχεδόν 170 νεκροί από επίθεση στο Νότιο Σουδάν

Μια θανατηφόρα επίθεση στο βόρειο Νότιο Σουδάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 169 άτομα, αποτελώντας ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Η επίθεση έλαβε χώρα την Κυριακή στην πόλη Αμπιέμνχομ, που βρίσκεται στην διοικητική περιοχή Ρουένγκ.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατακόρυφα από την αρχική εκτίμηση των 122, με φόβους ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω καθώς εντοπίζονται περισσότερα αγνοούμενα άτομα.

Ο υπουργός Πληροφοριών Τζέιμς Μονιλουάκ Ματζόκ δήλωσε ότι ένοπλοι νέοι από την κομητεία Μαγιόμ στη γειτονική πολιτεία Γιουνίτι εισέβαλαν στην πόλη, εμπλέκοντας σε σφοδρές μάχες που διήρκεσαν περισσότερο από τρεις ώρες.

Μεταξύ των νεκρών ήταν 90 άμαχοι και 79 κυβερνητικοί στρατιώτες. Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν σε κοντινά δάση κατά τη διάρκεια της βίας, και οι αρχές πιστεύουν ότι ενδέχεται να επιβεβαιωθούν επιπλέον θύματα καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αναζήτησης.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει ασαφές. Οι αξιωματούχοι της πολιτείας Γιούνιτι δεν έχουν ακόμη σχολιάσει δημοσίως το περιστατικό.

Ruweng

Η κλιμακούμενη ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν

Η βία υπογραμμίζει την αυξανόμενη αστάθεια στο Νότιο Σουδάν, όπου οι πολιτικές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες.

Η χώρα αγωνίζεται να διατηρήσει την ειρήνη από τότε που ο Πρόεδρος Σάλβα Κίιρ υπέγραψε συμφωνία το 2018 με τον πρώην Πρώτο Αντιπρόεδρο Ρικ Ματσάρ για να τερματίσει έναν βίαιο πενταετή εμφύλιο πόλεμο.

Ο σύγκρουση, που ξεκίνησε το 2013, είχε ως αποτέλεσμα περίπου 400.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Αν και η ειρηνευτική συμφωνία του 2018 είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνασπισμού και την αποκατάσταση της σταθερότητας, η εφαρμογή της ήταν αργή και γεμάτη διαμάχες.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των αντίπαλων φατριών συνεχίστηκαν, προκαλώντας ανησυχίες στους διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, για την ευθραυστότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας.