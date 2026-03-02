Τα δεδομένα στη Super League: «Μαίνεται» η μάχη για τα play out και την παραμονή

Ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Super League και πλέον απομένουν άλλες τρεις στροφές, για την ολοκλήρωση της regular season του φετινού πρωταθλήματος.

Εάν τελείωνε απόψε η κανονική διάρκεια της Super League, θα συμμετείχαν στα πλέι άουτ οι Βολος (9ος, 27 β.), Κηφισιά (10η, 24 β.), Παναιτωλικός (11ος 21 β.), ΑΕΛ (12η, 21 β.), Αστέρας Τρίπολης (13ος 16 β.) και Πανσερραϊκός (12 β.).

Η ομάδα των Σερρών είναι στην τελευταία θέση με 12 πόντους και πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό στη Super League 2, ενώ στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Αστέρας με 16 πόντους, με τους Αρκάδες να έχουν 4 ήττες στα 5 τελευταία τους παιχνίδια.

ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός και Κηφισιά είναι στις τρεις θέσεις πάνω από τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δύο πρώτες να είναι +5 από τους Αρκάδες και την Κηφισιά στο +8, ενώ ο 9ος της βαθμολογίας, Βόλος, είναι +9.

Οι Θεσσαλοί, οι οποίοι μετά την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ έχουν 27 βαθμούς όσους και ο 8ος Ατρόμητος, θα παλέψουν στις επόμενες τρεις αγωνιστικές για να αποφύγουν τα πλέι άουτ και να μπουν στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8.

Υπενθυμίζουμε ότι η Κηφισιά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχε αναβληθεί το ματς με τον ΠΑΟΚ, μετά από σχετικό αίτημα των Ασπρόμαυρων, λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την επόμενη αγωνιστική ο προτελευταίος Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον τελευταίο Πανσερραϊκό σε ένα… παιχνίδι – εξάποντο.

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα των 6 των πλέι άουτ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας:

Βόλος

Βόλος – ΟΦΗ (8/3)

Κηφισιά – Βόλος (15/3)

Βόλος – ΠΑΟΚ (22/3)

Κηφισιά

Κηφισιά – ΠΑΟΚ (4/3, εξ αναβολής)

Παναιτωλικός – Κηφισιά (9/3)

Κηφισιά – Βόλος (15/3)

ΑΕΚ – Κηφισιά (22/3)

Παναιτωλικός

Παναιτωλικός – Κηφισιά (9/3)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (15/3)

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (22/3)

ΑΕΛ Novibet

AEK – ΑΕΛ Novibet (7/3)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (14/3)

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet (22/3)

Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (8/3)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (14/3)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (22/3).

Πανσερραϊκός

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (8/3)

Πανσερραϊκός – Άρης (14/3)

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (22/3)

Στη Super League 2 πέφτουν οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις, μετά τα πλέι άουτ.