Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου. Ο πόλεμος που κινδυνεύει να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση έχει θέσει σε συναγερμό την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά τα χτυπήματα με drones σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι ο βαθμός συναγερμού αυξήθηκε και κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, δύο ελληνικές φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16 έσπευσαν στην Κύπρο.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Κόστα

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κόστα για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχος η Κύπρος

Το ιρανικό χτύπημα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για εμπλοκή της Λευκωσίας ενδεχομένως και της Ελλάδας στις εξελίξεις.

Οι βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αναφέρουν αναλυτές, καθιστούν την Κύπρο στόχο.

Τόσο το χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, τι βράδυ της Κυριακής, όσο και τα δύο drones που αναχαιτίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία μετά από 52 χρόνια και την τουρκική εισβολή.