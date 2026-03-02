Αυξάνει την δυναμικότητα της κρίσιμη κοινωνική δομή σε νησιωτικό Δήμο

«Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές κοινωνικές δομές του νησιού μας. Δεν είναι απλώς ένας χώρος φύλαξης. Είναι χώρος αγωγής, φροντίδας, κοινωνικής υποστήριξης και στήριξης της σύγχρονης οικογένειας της Μήλου» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Μήλου και προσθέτει πως αυξήθηκε σημαντικά η δυναμικότητα της κοινωνικής-εκπαιδευτικής αυτής δομής.

«Το 2006, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, φιλοξενούσε 25 παιδιά. Σήμερα φιλοξενεί 66 παιδιά. Η αύξηση αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική· αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των γονέων, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την ανάγκη για ποιοτικές προσχολικές υπηρεσίες σε ένα νησί που αναπτύσσεται δυναμικά.

Μέχρι το 2023 ο Παιδικός Σταθμός λειτουργούσε με συνολικά 5 εργαζόμενους. Από το 2023 ενισχύθηκε με 4 επιπλέον άτομα, γεγονός που άλλαξε ουσιαστικά τη λειτουργική του δυνατότητα.

Σήμερα στελεχώνεται από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Παιδαγωγό πρώιμης παιδικής ηλικίας, Βρεφονηπιοκόμο, Βοηθό Βρεφονηπιοκόμου, Κοινωνικό Λειτουργό – Ειδικής Αγωγής, Παιδίατρο με σύμβαση, Μάγειρα, προσωπικό γενικών καθηκόντων και καθαριότητας, ώστε να καλύπτονται με πληρότητα οι παιδαγωγικές, κοινωνικές και ψυχοσωματικές ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας».

Σε λειτουργία το μαγειρείο της δομής

Η σημερινή μέρα θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική σύμφωνα με την ανάρτηση αφού: «Σήμερα, 2 Μαρτίου 2026, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το μαγειρείο της δομής, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα και την οργάνωση της διατροφής των παιδιών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στο κτήριο: τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα, έγιναν μονώσεις σε τοίχους και οροφή, δημιουργήθηκε και εξοπλίστηκε σύγχρονο μαγειρείο και ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση, βελτιώνοντας τις συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργικότητας.

Παρά τις συνεχώς συρρικνούμενες κρατικές επιχορηγήσεις προς τις κοινωνικές δομές, ο Δήμος Μήλου επέλεξε να επενδύσει στον Παιδικό Σταθμό με σχέδιο, ευθύνη και προοπτική. Η διευκόλυνση της καθημερινότητας της σύγχρονης οικογένειας της Μήλου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα» τονίζει η ανάρτηση του Δήμου Μήλου και καταλήγει τονίζοντας:

«Από 25 παιδιά το 2006 σε 66 σήμερα. Από περιορισμένη στελέχωση σε ενισχυμένη και πολυκλαδική ομάδα. Από βασική λειτουργία σε μια δομή σύγχρονη, αναβαθμισμένη και διαρκώς εξελισσόμενη. Η κοινωνική πολιτική αποδεικνύεται με πράξεις. Και οι πράξεις αυτές έχουν ήδη μετρήσιμο αποτέλεσμα».