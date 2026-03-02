Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Δευτέρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Σταδίου, Μιχαλακοπούλου και Πατησίων.
Στη Λεωφόρος Αθηνών, η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία έως την περιοχή του Σκαραμαγκάς, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στον Άλιμος και στο Καλαμάκι.
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδός, όπου στο ρεύμα προς τον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο της Πλακεντίας έως την Κηφισίας.
