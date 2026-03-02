newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ελλάδα 02 Μαρτίου 2026, 08:31

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Δευτέρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Σταδίου, Μιχαλακοπούλου και Πατησίων.

Στη Λεωφόρος Αθηνών, η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία έως την περιοχή του Σκαραμαγκάς, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στον Άλιμος και στο Καλαμάκι.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδός, όπου στο ρεύμα προς τον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο της Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Κόσμος
Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;
Τα κρίσιμα έργα 02.03.26

Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;

Μειωμένη κίνηση, αυξημένοι χρόνοι και ελλιπείς υποδομές χαρακτηρίζουν την κατάσταση σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία του επιβατικού κοινού

Κώστας Ντελέζος
Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού
Σκιάθος 01.03.26

Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού

«Όταν βλέπεις το παιδάκι ή ανθρώπους που έχουν διακομιστεί και περπατούν δίπλα σου, αυτή είναι η πληρωμή ότι μπορείς και προσφέρεις κάτι και σώζεται ένας άνθρωπος. Μικρή είναι η ζωή και πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε», λέει.

Σύνταξη
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
Καταγγελίες 01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 08:17

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
Κόσμος 02.03.26

Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;
Τα κρίσιμα έργα 02.03.26

Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;

Μειωμένη κίνηση, αυξημένοι χρόνοι και ελλιπείς υποδομές χαρακτηρίζουν την κατάσταση σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία του επιβατικού κοινού

Κώστας Ντελέζος
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου

Μια ματιά στη στρατηγική θαλάσσια οδό που το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να κλείσει — και γιατί είναι σημαντική για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
+83,2% 02.03.26

Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
Μέση Ανατολή 02.03.26

Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στο Ιράν, λίγοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. H απόφαση αυτή ίσως αποδειχθεί χειρότερη και από τον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
Τα νέα δεδομένα 02.03.26

«Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ιράν: Ο Μόντι παροτρύνει τον Νετανιάχου να βάλει «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο
Τηλεφωνική συνομιλία 02.03.26

Μόντι προς Νετανιάχου: Τέλειωσε «γρήγορα» τον πόλεμο

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», αναφέρει ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ιράν: Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ
Λίβανος 02.03.26

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην επικράτειά του.

Σύνταξη
Ιράν: Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου ως και 13% στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 02.03.26

Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Ανοδο ως και 13% παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ πλέον απειλούνται.

Σύνταξη
