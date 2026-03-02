newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες διακόπτουν διυλιστήρια και παραγωγή LNG λόγω του πολέμου
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Μαρτίου 2026, 17:37

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες διακόπτουν διυλιστήρια και παραγωγή LNG λόγω του πολέμου

Σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού Leviathan, τέθηκαν εκτός λειτουργίας

Δημήτρης Σταμούλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τρως το ίδιο, χάνεις περισσότερο: Η κίνηση που «ρίχνει» 300 θερμίδες χωρίς στέρηση

Τρως το ίδιο, χάνεις περισσότερο: Η κίνηση που «ρίχνει» 300 θερμίδες χωρίς στέρηση

Spotlight

Η παράλυση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων από το Ιράν μέσω μιας βασικής πλωτής οδού και οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ έχουν φέρει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στον ενεργειακό κλάδο, αυξάνοντας τον κίνδυνο διαταραχής του ενεργειακού εφοδιασμού και της παγκόσμιας οικονομίας, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Δευτέρα, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης οδήγησαν σε προληπτικές διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η παραγωγή LNG του Κατάρ αντιστοιχεί σε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς.

Η Σαουδική Αραβία έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε θέσει ως κόκκινη γραμμή τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου, δήλωσαν Σαουδάραβες αξιωματούχοι. Η επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου έρχεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων δημοσιονομικών πιέσεων της Σαουδικής Αραβίας και απειλεί να ματαιώσει το σχέδιο πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων του πρίγκιπα διαδόχου για επενδύσεις με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο.

Δεν είναι σαφές εάν η Σαουδική Αραβία θα προβεί σε άμεσα αντίποινα κατά της Τεχεράνης. Κάποιοι στον στενό κύκλο του πρίγκιπα διαδόχου πιστεύουν ότι το βασίλειο θα πρέπει να διατηρήσει μια πολιτική ουδετερότητας, δήλωσαν αξιωματούχοι. Το βασίλειο δεν έχει αποφασίσει εάν θα άρει τους περιορισμούς του στη χρήση του εναέριου χώρου του από τις ΗΠΑ για επιθέσεις στο Ιράν.

Στο Κατάρ, από την άλλη, η παραγωγή LNG αντιστοιχεί σε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς. Η χώρα του Κόλπου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση των αναγκών της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία και την Ευρώπη. Οι ασιατικοί πελάτες αντιπροσωπεύουν το 82% των πελατών της κρατικής εταιρείας QatarEnergy.

LNG

Oι ιρανικές αντεπιθέσεις με πυραύλους στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα, με αποτέλεσμα την αναστολή του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής πετρελαίου στο ιρακινό Κουρδιστάν και σε πολλά σημαντικά ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου, περιορίζοντας τις εξαγωγές προς την Αίγυπτο.

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά 13% εντός της ημέρας, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, καθώς η σύγκρουση οδήγησε σε σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Το διυλιστήριο Ras Tanura της σαουδαραβικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco που διυλίζει 550.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), έκλεισε προληπτικά, κι αυτό αποτελεί μόνο ένα μέρος του ενεργειακού συγκροτήματος του βασιλείου στην ακτή του Κόλπου, το οποίο λειτουργεί επίσης ως κρίσιμος τερματικός σταθμός εξαγωγής για το σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο.

Εν τω μεταξύ, ο γίγαντας του φυσικού αερίου QatarEnergy ανακοίνωσε ότι διακόπτει επίσης την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Νωρίτερα τη Δευτέρα, η κυβέρνηση του Κατάρ ανακοίνωσε ότι μια ενεργειακή εγκατάσταση που ανήκει στην QatarEnergy δέχτηκε επίθεση από δύο ιρανικά drones, με τις αρχές να εκτιμούν τις ζημιές.

Ιρακινό Κουρδιστάν: Διακόπτει την παραγωγή πετρελαίου

Στο ιρακινό Κουρδιστάν, το οποίο εξήγαγε 200.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα (bpd) μέσω αγωγού στο λιμάνι Ceyhan της Τουρκίας τον Φεβρουάριο, εταιρείες όπως οι DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas και HKN Energy έχουν σταματήσει την παραγωγή στα πεδία τους ως προληπτικό μέτρο, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε εντολή στην Chevron να κλείσει προσωρινά το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan, όπου βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας σε περίπου 21 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εξαγωγής αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Αίγυπτο. Εκπρόσωπος της Chevron, η οποία εκμεταλλεύεται επίσης το κοίτασμα φυσικού αερίου Tamar στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις της είναι ασφαλείς.

Η Energean σταμάτησε επίσης την παραγωγή της που εξυπηρετούσε μικρότερα κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Στο Ιράν, το Σάββατο ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Kharg, όπου επεξεργάζεται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Δεν είναι σαφές πώς επηρεάστηκαν οι εγκαταστάσεις.

Το Ιράν, που αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον ΟΠΕΚ, αντλεί περίπου το 4,5% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Η παραγωγή του Ιράν είναι περίπου 3,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, συν 1,3 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνώματος και άλλων υγρών.

Επίθεση με drones στη Σαουδική Αραβία

Η κατάσταση στο διυλιστήριο Ras Tanura της Aramco είναι υπό έλεγχο, ανέφερε η πηγή. Δύο drones αναχαιτίστηκαν στις εγκαταστάσεις, με τα συντρίμμια τους να προκαλούν περιορισμένη πυρκαγιά, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Ορισμένες μονάδες του διυλιστηρίου έκλεισαν προληπτικά, αλλά η προμήθεια πετρελαίου και των παραγώγων του στις τοπικές αγορές δεν επηρεάστηκε, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας SPA, επικαλούμενο ανώνυμο αξιωματούχο του υπουργείου Ενέργειας.

Ωστόσο, το κλείσιμο του Ras Tanura πιθανότατα θα αυξήσει τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό, καθώς η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν πλοία στην περιοχή την Κυριακή.

«Η επίθεση στο διυλιστήριο Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση, με τις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου να βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο του Ιράν», δήλωσε ο Torbjorn Soltvedt, κύριος αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στην εταιρεία πληροφοριών κινδύνου Verisk Maplecroft.

«Η επίθεση είναι επίσης πιθανό να ωθήσει τη Σαουδική Αραβία και τα γειτονικά κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Οι ισχυρά οχυρωμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν αποτελέσει στόχο στο παρελθόν, κυρίως τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν επιθέσεις με drones και πυραύλους στα εργοστάσια Abqaiq και Khurais έθεσαν προσωρινά εκτός λειτουργίας περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής αργού πετρελαίου του βασιλείου.

Το Ras Tanura δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης, που είναι σύμμαχοι του Ιράν, το 2021.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρως το ίδιο, χάνεις περισσότερο: Η κίνηση που «ρίχνει» 300 θερμίδες χωρίς στέρηση

Τρως το ίδιο, χάνεις περισσότερο: Η κίνηση που «ρίχνει» 300 θερμίδες χωρίς στέρηση

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
+83,2% 02.03.26

Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
Έρευνες 01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο