«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συμμερίζεται το ενδιαφέρον του Ισραήλ και των ΗΠΑ για τερματισμό της τρομοκρατίας της ιρανικής ηγεσίας. Και στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την «ανακούφισή» του για το «προβλεπόμενο τέλος» του «τρομοκρατικού» καθεστώτος στο Ιράν.

Ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τις «χωρίς διακρίσεις» επιθέσεις της. Ταυτόχρονα όμως παραδέχθηκε ότι δεν είναι σαφές εάν το σχέδιο για «πολιτική αλλαγή από το εσωτερικό μέσω στρατιωτικών επιθέσεων από το εξωτερικό» μπορεί να επιτύχει.

«Έχει πλέον ξεπεραστεί το κατώφλι ενός αβέβαιου μέλλοντος», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, που χαρακτήρισε την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ «μαζική στρατιωτική επίθεση» εναντίον του Ιράν. Είπε ότι αυτή έχει ως στόχο τον τερματισμό «του καταστροφικού παιχνιδιού ενός αποδυναμωμένου καθεστώτος».

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, το ιρανικό καθεστώς είναι «τρομοκρατικό», συνεπώς συμμερίζεται την ανακούφιση πολλών Ιρανών για το ότι φτάνει στο τέλος του».

Πιθανή η κλιμάκωση

Παραδέχθηκε ότι η αλλαγή καθεστώτος «δεν είναι χωρίς κινδύνους», διότι δεν γνωρίζουμε ποια μορφή μπορεί να λάβει μια κλιμάκωση εκ μέρους του Ιράν εναντίον των γειτόνων του.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την ανησυχία των εταίρων μας στην περιοχή και στην Ευρώπη», υπογράμμισε. Αναφέρθηκε σε μια «εσωτερική δυναμική» στο Ιράν, η οποία είναι δύσκολο να κατανοηθεί από το εξωτερικό.

«Η σύγκριση με το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη είναι μόνο εν μέρει έγκυρη, αλλά δείχνει πόσο πραγματικοί είναι οι κίνδυνοι μεσοπρόθεσμα. Εμείς στην Ευρώπη και στη Γερμανία θα πρέπει επίσης να υποστούμε τις συνέπειες. Η γερμανική κυβέρνηση εξάγει νηφάλια συμπεράσματα από αυτό για τις δικές της ενέργειες», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ωστόσο, απέφυγε να επικρίνει τις ισραηλινές και τις αμερικανικές ενέργειες. «Δεν κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους μας», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι «η Ευρώπη, με καταδικαστικές αποφάσεις και κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, πέτυχε ελάχιστα. Και επειδή δεν είναι πρόθυμη να επιβάλει εν ανάγκη και με στρατιωτική βία τα θεμελιώδη συμφέροντά της». Παρά τις αμφιβολίες μας, συνέχισε, «συμμεριζόμαστε πολλούς από τους στόχους τους (των ΗΠΑ και του Ισραήλ) χωρίς να μπορούμε να τους επιτύχουμε οι ίδιοι. Και ως γερμανική κυβέρνηση, θέλουμε να δράσουμε εκεί που μπορούμε πραγματικά να δράσουμε».

Από την Τεχεράνη στο Κίεβο

Κάνοντας έναν παραλληλισμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο καγκελάριος της Γερμανίας επισήμανε ότι ο ρωσικός πόλεμος δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερος από τις αδικίες του ιρανικού καθεστώτος. «Η επίθεση της Μόσχας σε έναν ειρηνικό γείτονα είναι εξίσου αδικαιολόγητη με τον πόλεμο της τρομοκρατίας που διεξάγει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ εδώ και χρόνια», είπε.

Και επανέλαβε ότι το Βερολίνο εκτιμά τη διαμεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ και θα ήθελε ακόμη μεγαλύτερη πίεση και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου το Κρεμλίνο να υποχρεωθεί σε συμβιβασμό μέσω διαπραγματεύσεων. «Όσοι θέλουν ασφάλεια, ειρήνη και δικαιοσύνη στη Μέση Ανατολή πρέπει να τις θέλουν και στην Ευρώπη», είπε.

Επισήμανε επίσης ότι το Ιράν στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Τέσσερις προϋποθέσεις

Αν και η επόμενη μέρα στο Ιράν είναι ακόμη άγνωστη, είπε ο Φρίντριχ Μερτς, η Γερμανία σκοπεύει, από κοινού με τους εταίρους της, να αναπτύξει ατζέντα «για ένα καλύτερο μέλλον το οποίο αξίζουν οι γενναίοι άνθρωποι του Ιράν».

Αυτή η ατζέντα θα βασίζεται σε τέσσερα σημεία:

Θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας τάξης ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, στην οποία όλοι οι γείτονες θα αναγνωρίζουν ρητά το δικαίωμα ύπαρξης και ασφάλειας του Ισραήλ. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια συμβατική συμφωνία που θα υποχρεώνει το Ιράν να τερματίσει οριστικά το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του. Θέλουμε να συμβάλουμε στη μελλοντική σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη του Ιράν. Η Ευρώπη θα είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας σε αυτήν την επιτυχία. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ιρανικό λαό στην ελεύθερη απόφαση για τη μοίρα του και στη συμβολή σε μια σταθερή και ειρηνική τάξη στην περιοχή.

Ο καγκελάριος Μερτς διαβεβαίωσε ακόμη ότι οι γερμανικές αρχές κάνουν το παν προκειμένου να εγγυηθούν τη δημόσια ασφάλεια στη Γερμανία. «Αυτό αφορά κυρίως τα σημεία εβραϊκών, ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων», είπε και τόνισε ότι «δεν θα ανεχτούμε αντισημιτικές ή αντιαμερικανικές επιθέσεις σε γερμανικό έδαφος».