newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 23:10

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συμμερίζεται το ενδιαφέρον του Ισραήλ και των ΗΠΑ για τερματισμό της τρομοκρατίας της ιρανικής ηγεσίας. Και στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την «ανακούφισή» του για το «προβλεπόμενο τέλος» του «τρομοκρατικού» καθεστώτος στο Ιράν.

Ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τις «χωρίς διακρίσεις» επιθέσεις της. Ταυτόχρονα όμως παραδέχθηκε ότι δεν είναι σαφές εάν το σχέδιο για «πολιτική αλλαγή από το εσωτερικό μέσω στρατιωτικών επιθέσεων από το εξωτερικό» μπορεί να επιτύχει.

REUTERS/Amr Alfiky

«Έχει πλέον ξεπεραστεί το κατώφλι ενός αβέβαιου μέλλοντος», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, που χαρακτήρισε την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ «μαζική στρατιωτική επίθεση» εναντίον του Ιράν. Είπε ότι αυτή έχει ως στόχο τον τερματισμό «του καταστροφικού παιχνιδιού ενός αποδυναμωμένου καθεστώτος».

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, το ιρανικό καθεστώς είναι «τρομοκρατικό», συνεπώς συμμερίζεται την ανακούφιση πολλών Ιρανών για το ότι φτάνει στο τέλος του».

Πιθανή η κλιμάκωση

Παραδέχθηκε ότι η αλλαγή καθεστώτος «δεν είναι χωρίς κινδύνους», διότι δεν γνωρίζουμε ποια μορφή μπορεί να λάβει μια κλιμάκωση εκ μέρους του Ιράν εναντίον των γειτόνων του.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την ανησυχία των εταίρων μας στην περιοχή και στην Ευρώπη», υπογράμμισε. Αναφέρθηκε σε μια «εσωτερική δυναμική» στο Ιράν, η οποία είναι δύσκολο να κατανοηθεί από το εξωτερικό.

«Η σύγκριση με το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη είναι μόνο εν μέρει έγκυρη, αλλά δείχνει πόσο πραγματικοί είναι οι κίνδυνοι μεσοπρόθεσμα. Εμείς στην Ευρώπη και στη Γερμανία θα πρέπει επίσης να υποστούμε τις συνέπειες. Η γερμανική κυβέρνηση εξάγει νηφάλια συμπεράσματα από αυτό για τις δικές της ενέργειες», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ωστόσο, απέφυγε να επικρίνει τις ισραηλινές και τις αμερικανικές ενέργειες. «Δεν κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους μας», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι «η Ευρώπη, με καταδικαστικές αποφάσεις και κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, πέτυχε ελάχιστα. Και επειδή δεν είναι πρόθυμη να επιβάλει εν ανάγκη και με στρατιωτική βία τα θεμελιώδη συμφέροντά της». Παρά τις αμφιβολίες μας, συνέχισε, «συμμεριζόμαστε πολλούς από τους στόχους τους (των ΗΠΑ και του Ισραήλ) χωρίς να μπορούμε να τους επιτύχουμε οι ίδιοι. Και ως γερμανική κυβέρνηση, θέλουμε να δράσουμε εκεί που μπορούμε πραγματικά να δράσουμε».

Από την Τεχεράνη στο Κίεβο

Κάνοντας έναν παραλληλισμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο καγκελάριος της Γερμανίας επισήμανε ότι ο ρωσικός πόλεμος δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερος από τις αδικίες του ιρανικού καθεστώτος. «Η επίθεση της Μόσχας σε έναν ειρηνικό γείτονα είναι εξίσου αδικαιολόγητη με τον πόλεμο της τρομοκρατίας που διεξάγει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ εδώ και χρόνια», είπε.

Και επανέλαβε ότι το Βερολίνο εκτιμά τη διαμεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ και θα ήθελε ακόμη μεγαλύτερη πίεση και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου το Κρεμλίνο να υποχρεωθεί σε συμβιβασμό μέσω διαπραγματεύσεων. «Όσοι θέλουν ασφάλεια, ειρήνη και δικαιοσύνη στη Μέση Ανατολή πρέπει να τις θέλουν και στην Ευρώπη», είπε.

Επισήμανε επίσης ότι το Ιράν στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Τέσσερις προϋποθέσεις

Αν και η επόμενη μέρα στο Ιράν είναι ακόμη άγνωστη, είπε ο Φρίντριχ Μερτς, η Γερμανία σκοπεύει, από κοινού με τους εταίρους της, να αναπτύξει ατζέντα «για ένα καλύτερο μέλλον το οποίο αξίζουν οι γενναίοι άνθρωποι του Ιράν».

Αυτή η ατζέντα θα βασίζεται σε τέσσερα σημεία:

  1. Θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας τάξης ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, στην οποία όλοι οι γείτονες θα αναγνωρίζουν ρητά το δικαίωμα ύπαρξης και ασφάλειας του Ισραήλ.
  2. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια συμβατική συμφωνία που θα υποχρεώνει το Ιράν να τερματίσει οριστικά το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του.
  3. Θέλουμε να συμβάλουμε στη μελλοντική σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη του Ιράν. Η Ευρώπη θα είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας σε αυτήν την επιτυχία.
  4. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ιρανικό λαό στην ελεύθερη απόφαση για τη μοίρα του και στη συμβολή σε μια σταθερή και ειρηνική τάξη στην περιοχή.

Ο καγκελάριος Μερτς διαβεβαίωσε ακόμη ότι οι γερμανικές αρχές κάνουν το παν προκειμένου να εγγυηθούν τη δημόσια ασφάλεια στη Γερμανία. «Αυτό αφορά κυρίως τα σημεία εβραϊκών, ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων», είπε και τόνισε ότι «δεν θα ανεχτούμε αντισημιτικές ή αντιαμερικανικές επιθέσεις σε γερμανικό έδαφος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν – Φωτιά σε βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν – Φωτιά σε βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Στο Όστιν 01.03.26

Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

Βίντεο με τις πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς - «Κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι» - O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»
«Άργησαν» 01.03.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

Σύνταξη
Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ [βίντεο]
«Ο ηγέτης και ιμάμης μας...» 01.03.26

Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ

«Ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο», λέει ο Ιρανός δημοσιογράφος, θρηνώντας για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία
Μπαχρέιν 01.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία στη Μανάμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα - Στο Αμάν η αμερικανική πρεσβεία καλεί το προσωπικό να αποφεύγει το κτίριό της λόγω κινδύνου επίθεσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σύνταξη
Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού
Σκιάθος 01.03.26

Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού

«Όταν βλέπεις το παιδάκι ή ανθρώπους που έχουν διακομιστεί και περπατούν δίπλα σου, αυτή είναι η πληρωμή ότι μπορείς και προσφέρεις κάτι και σώζεται ένας άνθρωπος. Μικρή είναι η ζωή και πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε», λέει.

Σύνταξη
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο