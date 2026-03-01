Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, την Κυριακή (1/3).

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι, ώρα 13:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα αντιμετωπίζουν τον Εθνικό, τον οποίο υποδέχονται στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με στόχο τη νίκη και το «11 στα 11».

Δείτε το ματς Ολυμπιακός – Εθνικός: