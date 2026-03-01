Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.
Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, την Κυριακή (1/3).
Συγκεκριμένα, το μεσημέρι, ώρα 13:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα αντιμετωπίζουν τον Εθνικό, τον οποίο υποδέχονται στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με στόχο τη νίκη και το «11 στα 11».
Δείτε το ματς Ολυμπιακός – Εθνικός:
