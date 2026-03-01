Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Εθνικό για το «11 στα 11»

Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, το μεσημέρι της Κυριακής (1/3). Ο Ολυμπιακός αποτελεί την κορυφαία ομάδα με διαφορά στην Γ’ Εθνική και θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο.

Συγκεκριμένα, στις 13:00 (live streaming από to10.gr και το OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα αντιμετωπίζουν τον Εθνικό, τον οποίο υποδέχονται στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με στόχο τη νίκη και το «11 στα 11».

Μυλωνά ενόψει του ματς: «Να συνεχίσουμε το αήττητο σερί μας, με ωραίο ποδόσφαιρο»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε η Κωνσταντίνα Μυλωνά που ανέφερε: «Με κεκτημένη ταχύτητα και ανεβασμένη ψυχολογία, θέλουμε να συνεχίσουμε το αήττητο σερί μας, κάνοντας ένα ακόμα πολύ καλό παιχνίδι. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, εμείς θα παρουσιαστούμε σοβαρές και συγκεντρωμένες, με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο».