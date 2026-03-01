Η La Liga κυριαρχεί στην παραγωγή ταλέντων με αξία 1,477 δισ. ευρώ

Το ισπανικό ποδόσφαιρο επιβεβαιώνει την ηγεμονία του στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, καθώς η La Liga καταγράφει τη μεγαλύτερη συνολική χρηματιστηριακή αξία παικτών που προέρχονται από τις δικές της ακαδημίες στην Ευρώπη: 1,477 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό υπερβαίνει σημαντικά εκείνα της Premier League (1,005 δισ. ευρώ), της Bundesliga (563 εκατ. ευρώ) και της Ligue 1 (471 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική υπεροχή της Ισπανίας στην παραγωγή ποδοσφαιρικού κεφαλαίου.

Η πρωτοκαθεδρία δεν περιορίζεται σε οικονομικούς δείκτες. Την αγωνιστική περίοδο 2024/25, οι ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν από τις ακαδημίες κάλυψαν το 19,8% των συνολικών λεπτών συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαρθρωτική ενσωμάτωση των νέων παικτών στο κορυφαίο επίπεδο.

Το στρατηγικό σχέδιο έως το 2032 στη La Liga

Η επιτυχία βασίζεται στο «Plan de Optimización y Mejora de Canteras», το οποίο ξεκίνησε το 2022 με ορίζοντα δεκαετίας. Κατά την πρώτη φάση (2022-2025), ο συνολικός δείκτης συμμόρφωσης των συλλόγων με τους στόχους βελτίωσης αυξήθηκε από 46,5% σε 71%. Οι σημαντικότερες πρόοδοι καταγράφηκαν στην ολιστική υποστήριξη του ποδοσφαιριστή (76%), στο εκπαιδευτικό και αγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης (85,3%) και στην ψηφιοποίηση των δομών (73,7%)

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, με το 82% των συλλόγων να διαθέτει πλέον γυναικεία δομή στις ακαδημίες του.

Μετά το IX Encuentro de Canteras (Ιανουάριος 2026), εγκαινιάστηκε η δεύτερη φάση του σχεδίου, με κεντρικό άξονα την ψυχική υγεία των αθλητών.

Ψυχική υγεία: Από ταμπού σε στρατηγική προτεραιότητα

Η La Liga εισήγαγε το «Canal de Psicología», μια οργανωμένη πλατφόρμα υποστήριξης για τη διαχείριση της αγωνιστικής πίεσης και της συναισθηματικής ευεξίας των νεαρών παικτών. Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε ανησυχητικά δεδομένα της FIFPRO, σύμφωνα με τα οποία το 38% των εν ενεργεία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών αναφέρει συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης, ενώ σημαντικό ποσοστό αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου και έντονο στρες.

Η νέα στρατηγική επιχειρεί να ενσωματώσει την ψυχική υγεία ως θεμελιώδη παράγοντα απόδοσης και βιώσιμης ανάπτυξης, επεκτείνοντας τη στήριξη όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές αλλά και στις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Εσπανιόλ, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης και έχει ενσωματώσει δομή οικογενειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό της μοντέλο.

Σε συνεργασία με την AENOR, η LaLiga θέσπισε την πιστοποίηση «Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras», που απονέμεται σε συλλόγους οι οποίοι υπερβαίνουν το 80% συμμόρφωσης σε δείκτες προστασίας ανηλίκων, διακυβέρνησης και επαγγελματικής οργάνωσης. Το πρότυπο αντλεί έμπνευση από την αναγνωρισμένη δομή της Οσασούνα στο προπονητικό κέντρο Tajonar. Ήδη 12 σύλλογοι βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το ισπανικό μοντέλο έχει αποκτήσει και εξαγωγική διάσταση. Η LaLiga δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες, έχοντας συμβάλει στην εκπαίδευση άνω των 240.000 ποδοσφαιριστών την τελευταία δεκαετία.

Η μετάβαση από τη λογική της «δαπάνης» στη λογική της «επένδυσης» στις ακαδημίες συνιστά πλέον θεμελιώδη οικονομική στρατηγική. Το ισπανικό ποδόσφαιρο δεν παράγει μόνο ταλέντο· παράγει υπεραξία, θεσμική σταθερότητα και ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά.