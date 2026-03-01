newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Μεσολόγγι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο – Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία περίπου 30 άτομα
Ελλάδα 01 Μαρτίου 2026, 10:15

Μεσολόγγι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο – Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία περίπου 30 άτομα

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε υπό ανακατασκευή θάλαμο του νοσοκομείου Μεσολογγίου

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όταν εκδηλώθηκε, από άγνωστη ακόμη αιτία, φωτιά σε θάλαμο του δευτέρου ορόφου, που ήταν υπό ανακατασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς έβγαιναν καπνοί μέσα από έναν ηλεκτρολογικό πίνακα και καλώδια και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Μάλιστα για προληπτικούς λόγους, κυρίως λόγω του έντονου καπνού, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία του νοσοκομείου περίπου 30 άτομα, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: messolonghinews.gr

Economy
Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Κόσμος
Ιράν: Υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Για νέα χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Ιράν: Υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Για νέα χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
Έρευνες 01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Αυτοκτονία 01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Τα ευρήματα 01.03.26

Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας και Ανθρώπινης Κατοίκησης στο Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης

Σύνταξη
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιράν: Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά
Πλήγμα σε κλινική 01.03.26

Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης
Πολιτική 01.03.26

Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης

Το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
