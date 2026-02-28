Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις

Το «Scream 7» έφτασε εύκολα στην κορυφή του box office της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, εκτοπίζοντας τον πρωταθλητή της προηγούμενης εβδομάδας, «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι.

Η έβδομη ταινία της μακροχρόνιας σειράς απέφερε 28,8 εκατομμύρια δολάρια από 3.540 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής.

Οι Paramount και Spyglass ελπίζουν να συγκεντρώσουν 60 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο, κάτι που θα σηματοδοτούσε την καλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία της σειράς ταινιών.

Στο «Scream 7» επιστρέφει η Νεβ Κάμπελ ως Σίντι Πρεσκότ, η οποία μετακομίζει στη μικρή πόλη Pine Grove για να ζήσει μια ήσυχη ζωή με την κόρη της, μόνο για να δει τον Ghostface να προσπαθεί να τα καταστρέψει όλα.

Η Κάμπελ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Αρκέτ και Μάθιου Λίλαρντ, καθώς και με τους Ιζαμπέλ Μέι, Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν, Μέισον Γκούντινγκ, Άννα Καμπ, Τζόελ ΜακΧέιλ και Μακννα Γκρέις.

Μποϊκοτάζ

Αν και η Paramount είναι έτοιμη για μια μεγάλη επιτυχία, οργανώσεις και ατομικότητες που εναντιώνονται στην γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τις κτηνιωδίες στη Δυτική Όχθη, ζητούν μποϊκοτάζ της ταινίας.

Η αντίδραση αυτή ακολουθεί την απόλυση της ηθοποιού Μελίσα Μπαρέρα, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για «γενοκτονία και εθνοκάθαρση» – σύμφωνα με τους ειδικούς ερευνητές του ΟΗΕ, το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους».

Η Μπερέρα μοιράστηκε επίσης μια ανάρτηση από το περιοδικό Jewish Currents Magazine σχετικά με την παραποίηση «του Ολοκαυτώματος για την ενίσχυση της ισραηλινής βιομηχανίας όπλων».

Μετά τις αναρτήσεις της, η εταιρεία παραγωγής Spyglass Media Group απέλυσε την ηθοποιό, επειδή θεώρησαν τις αναρτήσεις της αντισημιτικές.

Η Τζένα Ορτέγκα, που επίσης πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Scream» και «Scream VI», αποχώρησε από την έβδομη ταινία, επικαλούμενη περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Λίγο μετά, ο αρχικός σκηνοθέτης, Κρίστοφερ Λάντον, αποχώρησε από την ταινία επειδή έλαβε απειλές θανάτου για την απόλυση της Μπαρέρα.

Με αυτές τις αλλαγές πίσω από τα παρασκήνια, το σενάριο έπρεπε να ξαναγραφτεί και η αρχική ηρωίδα της Νεβ Κάμπελ, Σίντι Πρέσκοτ, επέστρεψε μετά από απουσία από την έκτη ταινία λόγω διαφωνίας σχετικά με το μισθό της.

Συγκεντρώσεις

Παράλληλα, διαδηλωτές/ριες συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεμιέρα της ταινίας «Scream 7» την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, το βράδυ στα στούντιο Paramount στο Λος Άντζελες, καλώντας σε μποϊκοτάζ της ταινίας σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με το Variety, περίπου 25 διαδηλωτές συγκεντρώθησαν γύρω από τα στούντιο με σημαίες, τύμπανα και μεγάφωνα. Φώναζαν συνθήματα όπως «Paramount, Paramount, τι λες;» και «Η Παλαιστίνη θα ζήσει για πάντα!».

*Mε πληροφορίες από: Variety