magazin
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις
Culture Live 28 Φεβρουαρίου 2026, 21:55

Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις

Το «Scream 7» απέφερε 28,8 εκατομμύρια δολάρια από 3.540 κινηματογραφικές αίθουσες μέσα σε μια ημέρα, ενώ οι εκκλησεις για µποϊκοτάζ από οργανώσεις που εναντιώνονται στη γενοκτονία στη Γάζα, συνεχίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Το «Scream 7» έφτασε εύκολα στην κορυφή του box office της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, εκτοπίζοντας τον πρωταθλητή της προηγούμενης εβδομάδας, «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι.

Η έβδομη ταινία της μακροχρόνιας σειράς απέφερε 28,8 εκατομμύρια δολάρια από 3.540 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής.

Οι Paramount και Spyglass ελπίζουν να συγκεντρώσουν 60 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο, κάτι που θα σηματοδοτούσε την καλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία της σειράς ταινιών.

Στο «Scream 7» επιστρέφει η Νεβ Κάμπελ ως Σίντι Πρεσκότ, η οποία μετακομίζει στη μικρή πόλη Pine Grove για να ζήσει μια ήσυχη ζωή με την κόρη της, μόνο για να δει τον Ghostface να προσπαθεί να τα καταστρέψει όλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Scream (@screammovies)

Η Κάμπελ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Αρκέτ και Μάθιου Λίλαρντ, καθώς και με τους Ιζαμπέλ Μέι, Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν, Μέισον Γκούντινγκ, Άννα Καμπ, Τζόελ ΜακΧέιλ και Μακννα Γκρέις.

Μποϊκοτάζ

Αν και η Paramount είναι έτοιμη για μια μεγάλη επιτυχία, οργανώσεις και ατομικότητες που εναντιώνονται στην γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τις κτηνιωδίες στη Δυτική Όχθη, ζητούν μποϊκοτάζ της ταινίας.

Η αντίδραση αυτή ακολουθεί την απόλυση της ηθοποιού Μελίσα Μπαρέρα, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για «γενοκτονία και εθνοκάθαρση» – σύμφωνα με τους ειδικούς ερευνητές του ΟΗΕ, το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους».

Η Μπερέρα μοιράστηκε επίσης μια ανάρτηση από το περιοδικό Jewish Currents Magazine σχετικά με την παραποίηση «του Ολοκαυτώματος για την ενίσχυση της ισραηλινής βιομηχανίας όπλων».

Μετά τις αναρτήσεις της, η εταιρεία παραγωγής Spyglass Media Group απέλυσε την ηθοποιό, επειδή θεώρησαν τις αναρτήσεις της αντισημιτικές.

Η Τζένα Ορτέγκα, που επίσης πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Scream» και «Scream VI», αποχώρησε από την έβδομη ταινία, επικαλούμενη περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Λίγο μετά, ο αρχικός σκηνοθέτης, Κρίστοφερ Λάντον, αποχώρησε από την ταινία επειδή έλαβε απειλές θανάτου για την απόλυση της Μπαρέρα.

Με αυτές τις αλλαγές πίσω από τα παρασκήνια, το σενάριο έπρεπε να ξαναγραφτεί και η αρχική ηρωίδα της Νεβ Κάμπελ, Σίντι Πρέσκοτ, επέστρεψε μετά από απουσία από την έκτη ταινία λόγω διαφωνίας σχετικά με το μισθό της.

Συγκεντρώσεις

Παράλληλα, διαδηλωτές/ριες συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεμιέρα της ταινίας «Scream 7» την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, το βράδυ στα στούντιο Paramount στο Λος Άντζελες, καλώντας σε μποϊκοτάζ της ταινίας σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

View this post on Instagram

A post shared by @celebrities4palestine

Σύμφωνα με το Variety, περίπου 25 διαδηλωτές συγκεντρώθησαν γύρω από τα στούντιο με σημαίες, τύμπανα και μεγάφωνα. Φώναζαν συνθήματα όπως «Paramount, Paramount, τι λες;» και «Η Παλαιστίνη θα ζήσει για πάντα!».

*Mε πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»
Ο χρόνος κυλά 28.02.26

Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»

Φέτος, ο Ίθαν Χοκ διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
Κόσμος 28.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social, τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς όμως να εισφέρει περισσότερα στοιχεία ή αποδείξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ

«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά το Ιράν», είπε στο Al Jazzera η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Στάση του Ηρακλή στο μνημείο των Τεμπών κατά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid)

Ο Ηρακλής που εξασφάλισε την άνοδό του στη Super League, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του στην Θεσσαλονίκη. Πριν την επιστροφή όμως υπήρξε στάση στα Τέμπη προκειμένου να τιμηθούν οι 57 νεκροί

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
Κόσμος 28.02.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης

«Σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη».

Σύνταξη
Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι

Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί - Οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι, που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα

Σύνταξη
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
«Όχι μόνο πολιτική» 28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίζονται πως δολοφόνησαν σε στοχευμένα χτυπήματα μια σειρά από στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν. «Επιβεβαιώνει» ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως δολοφονήθηκε και ο Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα
Κόσμος 28.02.26

Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα

Μετά από χτύπημα σε κλειστό γυμναστήριο, είτε των αμερικανικών είτε των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Λαμέρντ στην επαρχία Φαρς, περισσότεροι από 18 ανήλικες έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», προειδοποιεί ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι
Αθλητισμός & Σπορ 28.02.26

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι

Οι ερυθρόλευκοι μετά το δεύτερο σετ, το οποίο και κατέκτησαν οι Κρητικοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, στο ματς της 17ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»
Μπάσκετ 28.02.26

Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»

Η ΚΑΕ Άρης σε επαφή της με το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα ομάδας Κ18 που έχει αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύνταξη
Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.02.26

Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για την απίθανη επίδοσή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και δήλωσε έτοιμος ακόμη και για να ξεπεράσει τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Σύνταξη
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν
Ιράν, όπως Ιράκ 28.02.26

Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν

Η ομιλία του Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο, στην οποία ανακοίνωσε τις επιθέσεις στο Ιράν, έμοιαζε αναμφισβήτητα σαν ηχώ του Τζορτζ Μπους πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»

Το γκολ του Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε αρκετό για τη Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να πάρει το «τρίποντο» στο Λιντς και και να βάλει πίεση στους πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο