Κόντρα στον 27χρονο Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ,Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Ντουμπάι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς την Τρίτη (24/2).

Ο Έλληνας τενίστας που βελτίωσε τη θέση του στο ράνκινγκ κατά τρεις θέσεις (πλέον είναι Νο30 με 1,535 βαθμούς) δεν έχει καλή παράδοση απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο, έχοντας στο παρελθόν ηττηθεί στις 3 από τις 4 συναντήσεις τους.

Όσον αφορά την ώρα έναρξης του αγώνα τους θα αρχίσει στις 17.00 (Cosmote Sports 6). Ό νικητής από αυτό το ζευγάρι θα περάσει στη φάση των «16» και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ρούμπλεφ-Ροαγέ (19:00).

Θυμίζουμε ότι Τσιτσιπάς και Ουμπέρ είναι οι νικητές των δύο τελευταίων τουρνουά στο Ντουμπάι, με τον Γάλλο να σηκώνει το τρόπαιο το 2024 και τον Έλληνα να ακολουθεί με 2025.

Τσιτσιπάς: «Νιώθω ότι επιστρέφω στον πραγματικό μου εαυτό»

Σε δηλώσεις που έκανε ο Στέφανος λίγο πριν την προσπάθειά υπεράσπισης του τίτλου του στο Ντουμπάι, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας τονίζοντας την χαρά του του για το γεγονός ότι πλέον μπορεί να αγωνίζεται χωρίς ενοχλήσεις.

«Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα στη ζωή και εδώ και μερικές εβδομάδες νιώθω ότι επιστρέφω στον πραγματικό μου εαυτό. Μπορώ να αγωνιστώ σε διαδοχικές ημέρες, δεν έχω καμία ενόχληση στην πλάτη μου. Είναι φανταστικό, γιατί μπορώ να επικεντρωθώ αποκλειστικά στο παιχνίδι, χωρίς τίποτα να αποσπά τις σκέψεις μου ή να με περιορίζει», είπε αρχικά ο Τσιτσιπάς.

Για την πρόσφατη ήττα του στη Ντόχα και το πώς τη διαχειρίστηκε πνευματικά: «Όταν έχασα στη Ντόχα, προφανώς ένιωσα θυμό για την ήττα, αλλά πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα πόσο υπέροχη ήταν η αίσθηση ότι έπαιξα τρία παιχνίδια χωρίς κανέναν περιορισμό».

Για τη νέα φάση της καριέρα του στην οποία αισθάνεται οτι βρίσκεται: «Νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια πολύ σημαντική φάση της καριέρας μου, γιατί έχω αποκτήσει μια εντυπωσιακή ποσότητα και ποιότητα γνώσεων και κατανόησης για το τένις και τη ζωή. Βλέπω τον εαυτό μου ως έναν πολύ πιο σοφό άνθρωπο από πριν. Θέλω να απολαύσω αυτή την περίοδο της ζωής μου, γιατί όλα κινούνται πολύ γρήγορα σε αυτόν τον κόσμο».

Το πρόγραμμα της Τρίτης (24/02) στο τουρνουά του Ντουμπάι

Centre Court:

13:00 Daniil Medvedev [3] v. Juncheong Shang COSMOTE SPORT 6HD

15:00 Jan-Lennard Struff v. Alexander Bublik [2] COSMOTE SPORT 6HD

17:00 Ugo Humbert v. Stefanos Tsitsipas COSMOTE SPORT 6HD

19:00 Andrey Rublev [5] v. Valentin Royer COSMOTE SPORT 6HD

New Court 1:

13:00 Pablo Carreno Busta v. Denis Shapovalov

15:00 Alexander Shevchenko v. Karen Khachanov [7]

17:00 Arthur Fils v. Jiri Lehecka [8]

19:00 Jakub Mensik v. Hubert Hurkacz