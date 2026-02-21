Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Έρευνες σε δύο πτέρυγες των φυλακών Δομοκού πραγματοποίησαν οι Αρχές μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.

Στη Β1 πτέρυγα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό, συνελλήφθηκαν πέντε αλλοδαποί κρατούμενοι και δύο Έλληνες.

Σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενήργησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα όπου – κατά πληρφορίες – ελέγχθηκε και το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο.

Σε κελιά δύο Ελλήνων βαρυποινιτών βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.