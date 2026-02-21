Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών
- Ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Αίγιο
- «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου
- Για «βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ στα εδάφη της Μέσης Ανατολής, κάνει λόγο ο Αμερικανός πρεσβευτής
- Ξεκίνούν οι εκδηλώσεις για το Καρναβάλι της Πάτρας - Δύο μεγάλες παρελάσεις με συμμετοχή 50.000 καρναβαλιστών
Έρευνες σε δύο πτέρυγες των φυλακών Δομοκού πραγματοποίησαν οι Αρχές μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.
Στη Β1 πτέρυγα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
Όπως έγινε γνωστό, συνελλήφθηκαν πέντε αλλοδαποί κρατούμενοι και δύο Έλληνες.
Σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενήργησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα όπου – κατά πληρφορίες – ελέγχθηκε και το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο.
Σε κελιά δύο Ελλήνων βαρυποινιτών βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.
- Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
- Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
- Ολυμπιακός: Έκπληξη από τον Μπαρτζώκα – Μιλουτίνοφ και Τζόουνς στην 12άδα
- Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι
- Κατέληξε το δίχρονο αγοράκι από την Ιταλία που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά
- Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»
- 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: 10 ημέρες με 57 συναρπαστικά ελληνικά ντοκιμαντέρ
- Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις