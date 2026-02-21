Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού και ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεισαν τις Αρχές, καθώς οι ισχυρισμοί τους κρίθηκαν ανεπαρκείς και αντιφατικοί, και λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατά τη βαλλιστική εξέταση, στο όπλο δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του Βούλγαρου

Ο 43χρονος ισοβίτης έπεσε νεκρός το απόγευμα της περασμένης Κυριακής μέσα στο πρώην αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού. Η αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εστιάζει σε σειρά κενών και αντιφάσεων στις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να απαντήσουν στο πώς μπήκε το όπλο στις φυλακές, πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες και πώς βρέθηκε στα χέρια του εκτελεστή.

Επίσης, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι το θύμα οδηγήθηκε και δολοφονήθηκε σε χώρο που χαρακτηρίζεται «τυφλό σημείο» καθώς δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας. Μία σειρά από πρόσωπα – κλειδιά φέρονται να έχουν καταθέσει ότι ο αρχιφύλακας και το θύμα είχαν όλο και συχνότερες προστριβές το τελευταίο διάστημα. Ο αρχιφύλακας, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του ζήτησαν να κανονίσει ένα ραντεβού αλλά μάρτυρας αναφέρει ότι άκουσε τους κρατούμενους να λένε ότι ήταν ο αρχιφύλακας που ζήτησε να συναντηθούν.

Τα κενά και οι αντιφάσεις

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος Βούλγαρος επιχείρησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας το θύμα, το οποίο – όπως ισχυρίζονται – είχε επιθετική πρόθεση. Ωστόσο, τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 43χρονος δέχτηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημάδια πάλης στη σορό.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως δεν προηγήθηκε συμπλοκή και ότι πρόκειται για ψυχρή εκτέλεση. Αυτό που γεννά πρόσθετα ερωτήματα είναι το εύρημα της βαλλιστικής, καθώς στο όπλο δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με καταθέσεις που κάνουν λόγο για παρουσία και άλλου ατόμου στον χώρο, έχει οδηγήσει τις Αρχές στη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τέταρτου προσώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ληφθεί γενετικό υλικό και από γνωστό Αλβανό βαρυποινίτη, για τον οποίο υπήρξαν μαρτυρίες ότι ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση, η οποία εξετάζεται πλέον και υπό το πρίσμα ενδεχόμενου «συμβολαίου θανάτου».

Βίντεο ντοκουμέντο από την εκτέλεση

Πλάνα του βίντεο-ντοκουμέντο λίγο πριν από τη δολοφονία του ισοβίτη διακρίνονται συγκρατούμενοί του να τον οδηγούν στο αρχιφυλακείο, όπου εκτελέστηκε το συμβόλαιο αθανάτου.

Πρώτα, ο Βούλγαρος πάει στο κελί και ζητάει από τον κρατούμενο από τον δολοφονηθέντα να πάει μαζί του και αυτός άρον άρον πηγαίνει με τις σαγιονάρες. Ο ισοβίτης φοράει ένα σορτσάκι και δεν φαίνεται να κουβαλάει όπλο ή να προκύπτει από τη στάση του σώματός του ότι οπλοφορούσε.

Ο Βούλγαρος τον περιμένει για να πάνε στο αρχιφυλακείο να περάσουν τις πύλες. Αυτός τρέχει να τον ακολουθήσει. Δεν φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που έχει σχεδιάσει κάποια επίθεση ή φαίνεται οργισμένος από κάτι. Απεικονίζονται να βγαίνουν από μια άλλη πτέρυγα, να ξαναπηγαίνουν.

Στο αρχιφυλακείο υπάρχουν κάποιοι άλλοι κρατούμενοι. Δύο εξ αυτών, αλβανικής καταγωγής, θεωρείται ότι έχουν σχέση με τη δολοφονία. Ακόμα ένας αλλοδαπός κρατούμενος βγαίνει από ένα σημείο.

Οι αστυνομικοί ανέκριναν σε άλλους χώρους τους 3-4 εμπλεκομένους και έχουν εντοπίσει αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Όσο για το περίστροφο, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, έχει διαπιστωθεί ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά γίνονται αναζητήσεις DNA.