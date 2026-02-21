newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 09:05

Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού και ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεισαν τις Αρχές, καθώς οι ισχυρισμοί τους κρίθηκαν ανεπαρκείς και αντιφατικοί, και λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατά τη βαλλιστική εξέταση, στο όπλο δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του Βούλγαρου

Ο 43χρονος ισοβίτης έπεσε νεκρός το απόγευμα της περασμένης Κυριακής μέσα στο πρώην αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού. Η αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εστιάζει σε σειρά κενών και αντιφάσεων στις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να απαντήσουν στο πώς μπήκε το όπλο στις φυλακές, πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες και πώς βρέθηκε στα χέρια του εκτελεστή.

Επίσης, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι το θύμα οδηγήθηκε και δολοφονήθηκε σε χώρο που χαρακτηρίζεται «τυφλό σημείο» καθώς δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας. Μία σειρά από πρόσωπα – κλειδιά φέρονται να έχουν καταθέσει ότι ο αρχιφύλακας και το θύμα είχαν όλο και συχνότερες προστριβές το τελευταίο διάστημα. Ο αρχιφύλακας, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του ζήτησαν να κανονίσει ένα ραντεβού αλλά μάρτυρας αναφέρει ότι άκουσε τους κρατούμενους να λένε ότι ήταν ο αρχιφύλακας που ζήτησε να συναντηθούν.

Τα κενά και οι αντιφάσεις

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος Βούλγαρος επιχείρησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας το θύμα, το οποίο – όπως ισχυρίζονται – είχε επιθετική πρόθεση. Ωστόσο, τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 43χρονος δέχτηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημάδια πάλης στη σορό.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως δεν προηγήθηκε συμπλοκή και ότι πρόκειται για ψυχρή εκτέλεση. Αυτό που γεννά πρόσθετα ερωτήματα είναι το εύρημα της βαλλιστικής, καθώς στο όπλο δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με καταθέσεις που κάνουν λόγο για παρουσία και άλλου ατόμου στον χώρο, έχει οδηγήσει τις Αρχές στη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τέταρτου προσώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ληφθεί γενετικό υλικό και από γνωστό Αλβανό βαρυποινίτη, για τον οποίο υπήρξαν μαρτυρίες ότι ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση, η οποία εξετάζεται πλέον και υπό το πρίσμα ενδεχόμενου «συμβολαίου θανάτου».

Βίντεο ντοκουμέντο από την εκτέλεση

Πλάνα του βίντεο-ντοκουμέντο λίγο πριν από τη δολοφονία του ισοβίτη διακρίνονται συγκρατούμενοί του να τον οδηγούν στο αρχιφυλακείο, όπου εκτελέστηκε το συμβόλαιο αθανάτου.

Πρώτα, ο Βούλγαρος πάει στο κελί και ζητάει από τον κρατούμενο από τον δολοφονηθέντα να πάει μαζί του και αυτός άρον άρον πηγαίνει με τις σαγιονάρες. Ο ισοβίτης φοράει ένα σορτσάκι και δεν φαίνεται να κουβαλάει όπλο ή να προκύπτει από τη στάση του σώματός του ότι οπλοφορούσε.

Ο Βούλγαρος τον περιμένει για να πάνε στο αρχιφυλακείο να περάσουν τις πύλες. Αυτός τρέχει να τον ακολουθήσει. Δεν φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που έχει σχεδιάσει κάποια επίθεση ή φαίνεται οργισμένος από κάτι. Απεικονίζονται να βγαίνουν από μια άλλη πτέρυγα, να ξαναπηγαίνουν.

Στο αρχιφυλακείο υπάρχουν κάποιοι άλλοι κρατούμενοι. Δύο εξ αυτών, αλβανικής καταγωγής, θεωρείται ότι έχουν σχέση με τη δολοφονία. Ακόμα ένας αλλοδαπός κρατούμενος βγαίνει από ένα σημείο.

Οι αστυνομικοί ανέκριναν σε άλλους χώρους τους 3-4 εμπλεκομένους και έχουν εντοπίσει αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Όσο για το περίστροφο, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, έχει διαπιστωθεί ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά γίνονται αναζητήσεις DNA.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
