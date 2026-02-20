Στη φυλακή θα οδηγηθούν έπειτα από τις απολογίες τους ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού, με θύμα έναν Έλληνα ισοβίτη, και ο αρχιφύλακας των φυλακών.

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής, ανακριτής και εισαγγελέας τους έκριναν ομόφωνα προσωρινά κρατούμενους, καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις Αρχές.

Ζήτησε αναπαράσταση ο Βούλγαρος

Νωρίτερα, ενώπιον του ανακριτή Λαμίας βρέθηκε ο 38χρονος Βούλγαρος κρατούμενος που σκότωσε έναν 43χρονο ισοβίτη μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού.

Ο 38χρονος Βούλγαρος κάθισε για περισσότερο από τρεις ώρες στο γραφείο του ανακριτή, όπου μαζί με το δικηγόρο του κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα.

Σε αυτό, περιγράφουν όλα όσα έγιναν στο γραφείο του αρχιφύλακα, επαναλαμβάνοντας ότι ο 38χρονος δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη. Όπως τόνισε, βρισκόταν σε θέση άμυνας, καθώς κινδύνευε και ο ίδιος να πέσει θύμα του 43χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του 38χρονου Βούλγαρου Αθανάσιος Τάρτης, ζητήθηκε να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, ώστε να επιβεβαιωθούν όλα όσα έχει υποστηρίξει στις Αρχές ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Σοκαρισμένος ο αρχιφύλακας

Αφού ολοκληρώθηκε η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου κρατούμενου, στο γραφείο του ανακριτή Λαμίας βρέθηκε ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.

Ο 50χρονος έφτασε στα δικαστήρια κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Δημήτριο Γκαβέλα, εμφανίστηκε σοκαρισμένος από τα όσα έγιναν στο γραφείο του.

Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέλα, ο εντολέας του ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί στο συγκεκριμένο χώρο και αρνείται το χαρακτηρισμό του συνεργού που του έχει αποδοθεί από τη Δικαιοσύνη.

Μετά την ολοκλήρωση και της απολογίας του αρχιφύλακα, οι δύο συλληφθέντες θα αντιμετωπίσουν και την Εισαγγελέα Υπηρεσίας προκειμένου να γίνει γνωστή η ποινική τους μεταχείριση έως την εκδίκαση της υπόθεσης.