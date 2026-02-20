Σύστημα συναγερμού στα κινητά για αεροπορικές επιθέσεις εγκαθιστά η Σουηδία
Η Σουηδία ενισχύει τα μέτρα της πολιτικής προετοιμασίας και «συνολικής άμυνας» μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Σύστημα συναγερμού μέσω κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να προειδοποιεί τους πολίτες στην περίπτωση αεροπορικών επιδρομών, εν καιρώ πολέμου, θα εγκαταστήσεις εντός του έτους η Σουηδία αντλώντας έμπνευση από ένα παρόμοιο σύστημα στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία που έχει αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου.
Η Σουηδία διαθέτει ήδη ένα εξωτερικό σύστημα συναγερμού που αποτελείται από περίπου 4.500 σειρήνες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε στέγες και άλλα πολυώροφα κτίρια.
«Βάσει των εμπειριών που παρακολουθήσαμε στην Ουκρανία, διαπιστώσαμε πως ο εχθρός, στην εν λόγω περίπτωση η Ρωσία, θα κατέστρεφε το εξωτερικό μας σύστημα συναγερμού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Χένρικ Λάρσον, επικεφαλής του τμήματος προστασίας του πληθυσμού στη σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.
Το νέο σύστημα, που ονομάζεται SE Alert, «θα ολοκληρώσει το υπάρχον», συμπλήρωσε ο ίδιος. Στην περίπτωση μιας αεροπορικής επιδρομής, τα κινητά τηλέφωνα που συνδέονται με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της Σουηδίας θα εκπέμπουν αυτόματα φωνητικά μηνύματα ειδοποίησης, συναγερμούς και θα αρχίσουν να δονούνται, διευκρίνισε ο ίδιος.
Αυτό το σύστημα, το οποίο θα αναπτυχθεί τους επόμενους έξι μήνες, θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να σταλεί ειδοποίηση- συναγερμός στην περίπτωση μιας σοβαρής κρίσης εν καιρώ ειρήνης, όπως πυρηνικά ή χημικά ατυχήματα.
Η υπηρεσία εργάζεται επίσης με τον σουηδικό στρατό προκειμένου να αναπτύξει μία εφαρμογή που θα επιτρέπει στους πολίτες να φωτογραφίζουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να ειδοποιούν τις αρχές, πρόσθεσε ο Λάρσον.
