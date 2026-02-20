newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συναγερμός στο Παρίσι: Πολλαπλές απειλές για βόμβες – Εκκενώθηκαν κτίρια
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 23:01

Συναγερμός στο Παρίσι: Πολλαπλές απειλές για βόμβες – Εκκενώθηκαν κτίρια

Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές Αρχές μετά τη μαζική αποστολή απειλητικών μηνυμάτων για εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Upd:20.02.2026, 23:17
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Spotlight

Συναγερμός σήμανε στη γαλλική αστυνομία μετά τις ταυτόχρονες απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία του Παρισιού.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, τα μηνήματα εστάλησαν με emails στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδος) και ανέφεραν ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά σε μέρη όπως ο Πύργος του Άιφελ, ο Πύργος Μανπαρνάς και το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών.

Επίσης, στα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα ήταν και ο συναυλιακός χώρος του Μπατακλάν, όπου είχε πραγματοποιηθεί τρομοκρατική επίθεση το 2015.

Έγιναν έρευνες της αστυνομίας και εκκενώσεις κτιρίων

Από τη γαλλική αστυνομία έγιναν έρευνες επαλήθευσης σε ορισμένα από τα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιος κίνδυνος μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, έγιναν και προληπτικές εκκενώσεις χώρων, όπως το  Sciences Po Paris και ο Πύργος Μονπαρνάς. Όπως αναφέρει η Le Parisien «λόγω γεγονότων ανεξάρτητων από τη θέλησή μας», ο Πύργος Μονπαρνάς «παραμένει προσωρινά κλειστός για το κοινό», όπως αναφερόταν στον ιστότοπο του 15ου διαμερίσματος την ίδια ώρα, το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, οι έρευνες συνεχίζονταν μέχρι τις 21:45 (τοπική ώρα) οι έρευνες συνεχίζονταν, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός Montparnasse δεν συνδέεται με την απειλή και δεν χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Είχαν ξαναγίνει απειλές

Αντίστοιχες απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας είχαν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ειδικότερα, μόλις την περασμένη Τετάρτη σήμανε συναγερμός στα κεντρικά γραφεία του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν – Λυκ Μελανσόν στο Παρίσι, μέσα στο κλίμα προεκλογικής αναταραχής έπειτα από τον ξυλοδαρμό ακροδεξιού ακτιβιστή.

Τότε, η αστυνομία είχε ένα email από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι είχε «τοποθετήσει εκρηκτικά» και ήθελε να «κάνει (το LFI) να πληρώσει εκατονταπλάσια για τη δολοφονία του Quentin Deranque» στη Λυών.

Παράλληλα, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου είχε γίνει εκκένωση και έρευνα στα κεντρικά γραφεία της France Télévisions μετά από παρόμοια αναφορά. Και τότε, διενεργήθηκε έλεγχος, χωρίς να βρεθεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός.

Επίσης, δύο εβδομάδες αργότερα υπήρξε αντίστοιχη απειλή για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

World
Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης – Επικεφαλής ο Μπερίσα
Δείτε φωτογραφίες 20.02.26

Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αλβανία - Επικεφαλής ο Μπερίσα

Διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης στην Αλβανία - Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση

Σύνταξη
Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες
Τρομακτικό 20.02.26

Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τα πάντα αμέσως μετά την ανατροπή του φορτηγού και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να σημειώνονται εκρήξεις και τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
Σκληρές εικόνες 20.02.26

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στη Νιγηρία

Η πολύνεκρη επίθεση έγινε στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία - «Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο», είπε βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση
Σε δύσκολη θέση 20.02.26

Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Η Ντρουμπάβκα Σούιτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι – Επίθεση στους δικαστές
«Δεν θα επιστρέψουμε χρήματα» 20.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι - Επίθεση στους δικαστές

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Απογοητευτική» η απόφαση, «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους», είπε ο ίδιος

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
Νέα τοποθέτηση 20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
Δείτε βίντεο 20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου
Ελλάδα 20.02.26

Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου

Σύμφωνα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιό του, περίπου 13 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε αμέσως την μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Σύνταξη
Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Θρύλος 20.02.26

Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η ζωή της Λάιζα Μινέλι είναι τόσο κινηματογραφική, όσο και η καριέρα της: πάθη, έρωτες, πόνος, προδοσία και μια απώλεια που την στιγμάτισε για πάντα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης – Επικεφαλής ο Μπερίσα
Δείτε φωτογραφίες 20.02.26

Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αλβανία - Επικεφαλής ο Μπερίσα

Διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης στην Αλβανία - Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση

Σύνταξη
Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων
Μπάσκετ 20.02.26

Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων
Ελλάδα 20.02.26

Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή - Ο 28χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών
Go Fun 20.02.26

Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών

Μια νέα, δριμεία δικαστική επίθεση εξαπέλυσε η κομητεία του Λος Άντζελες κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας Roblox, κατηγορώντας την εταιρεία ότι μετέτρεψε έναν θεωρητικά ασφαλή ψηφιακό χώρο σε «εκτροφείο» για επίδοξους θηρευτές ανηλίκων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024
Νέα ερωτήματα 20.02.26

Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024

Τα ΑΦΜ τριών προσώπων που εμφανίζονται ως μέλη του κυκλώματος γύρω από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλίστη Χιλετζάκη δεσμεύτηκαν το 2022 - και αποδεσμεύτηκαν με απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες
Τρομακτικό 20.02.26

Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τα πάντα αμέσως μετά την ανατροπή του φορτηγού και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να σημειώνονται εκρήξεις και τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε
Relationsex 20.02.26

Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε

Η δρ Τζάστιν Γκαρσία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε με δύο αντικρουόμενες ορμές: τη δέσμευση και τη σεξουαλική ποικιλία. Όταν όμως η δεύτερη γίνεται απιστία, το πλήγμα στην ψυχική υγεία και την εμπιστοσύνη είναι βαθύ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
Σκληρές εικόνες 20.02.26

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στη Νιγηρία

Η πολύνεκρη επίθεση έγινε στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία - «Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο», είπε βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση
Σε δύσκολη θέση 20.02.26

Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Η Ντρουμπάβκα Σούιτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 20.02.26

Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλο δέντρο έπεσε στη Δροσιά - Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο