Συναγερμός στο Παρίσι: Πολλαπλές απειλές για βόμβες – Εκκενώθηκαν κτίρια

Συναγερμός σήμανε στη γαλλική αστυνομία μετά τις ταυτόχρονες απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία του Παρισιού.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, τα μηνήματα εστάλησαν με emails στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδος) και ανέφεραν ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά σε μέρη όπως ο Πύργος του Άιφελ, ο Πύργος Μανπαρνάς και το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών.

Επίσης, στα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα ήταν και ο συναυλιακός χώρος του Μπατακλάν, όπου είχε πραγματοποιηθεί τρομοκρατική επίθεση το 2015.

Plusieurs alertes à la bombe dans Paris, la tour Montparnasse et Sciences-po évacués

Le Parisien February 20, 2026

Έγιναν έρευνες της αστυνομίας και εκκενώσεις κτιρίων

Από τη γαλλική αστυνομία έγιναν έρευνες επαλήθευσης σε ορισμένα από τα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιος κίνδυνος μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, έγιναν και προληπτικές εκκενώσεις χώρων, όπως το Sciences Po Paris και ο Πύργος Μονπαρνάς. Όπως αναφέρει η Le Parisien «λόγω γεγονότων ανεξάρτητων από τη θέλησή μας», ο Πύργος Μονπαρνάς «παραμένει προσωρινά κλειστός για το κοινό», όπως αναφερόταν στον ιστότοπο του 15ου διαμερίσματος την ίδια ώρα, το βράδυ της Παρασκευής.

🔴 INFO BFMTV

Plusieurs établissements à Paris en cours d'évacuation pour une levée de doute après le signalement d'un engin explosif

Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, οι έρευνες συνεχίζονταν μέχρι τις 21:45 (τοπική ώρα) οι έρευνες συνεχίζονταν, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός Montparnasse δεν συνδέεται με την απειλή και δεν χρειάστηκε να εκκενωθεί.

🇫🇷 FLASH | La Tour Eiffel, visée par des menaces, aurait refusé l'évacuation. (Le Figaro)

Είχαν ξαναγίνει απειλές

Αντίστοιχες απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας είχαν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ειδικότερα, μόλις την περασμένη Τετάρτη σήμανε συναγερμός στα κεντρικά γραφεία του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν – Λυκ Μελανσόν στο Παρίσι, μέσα στο κλίμα προεκλογικής αναταραχής έπειτα από τον ξυλοδαρμό ακροδεξιού ακτιβιστή.

Τότε, η αστυνομία είχε ένα email από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι είχε «τοποθετήσει εκρηκτικά» και ήθελε να «κάνει (το LFI) να πληρώσει εκατονταπλάσια για τη δολοφονία του Quentin Deranque» στη Λυών.

Παράλληλα, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου είχε γίνει εκκένωση και έρευνα στα κεντρικά γραφεία της France Télévisions μετά από παρόμοια αναφορά. Και τότε, διενεργήθηκε έλεγχος, χωρίς να βρεθεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός.

Επίσης, δύο εβδομάδες αργότερα υπήρξε αντίστοιχη απειλή για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.