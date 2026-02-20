Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ

Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, δηλώνουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε κοινή ανακοίνωση των υπουργών Άμυνας των πέντε ευρωπαϊκών δυνάμεων που συνήλθαν στην Κρακοβία της Πολωνίας.

«Η μακροπρόθεσμη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος μίας ειρηνευτικής συμφωνίας και κάθε διευθέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», τονίζουν οι πέντε υπουργοί Αμυνας.

Και προσθέτουν ότι «ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία».

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φιόντοροφ συμμετείχε μέσω βιντεοδιάσκεψης στη συνάντηση της Κρακοβίας.

«Σεβασμός στην κυριαρχία της Ουκρανίας»

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν υπενθύμισε, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτάται από την «εφαρμογή μίας βιώσιμης ειρήνης που θα βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

«Μία κατάπαυση πυρός, μία ειρηνευτική συμφωνία, δεν μπορεί ποτέ να είναι το προοίμιο μίας νέας επίθεσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι μόνο η μέγιστη πίεση που ασκείται από τις κυρώσεις, τα μέτρα κατά του σκιώδους ρωσικού στόλου και οι επιτυχίες των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης μπορούν να πείσουν τον Πούτιν να κάνει πίσω», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.