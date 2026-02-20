Γυναίκα κατηγορείται ότι ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT για να δηλητηριάσει τρεις άνδρες
Η ύποπτη, 21 ετών, ρώτησε επανειλημμένα το ChatGPT για τον συνδυασμό αλκοόλ με αγχολυτικά φάρμακα.
Νεαρή γυναίκα στη Νότια Κορέα κατηγορείται για τον φόνο δύο ανδρών και τη δηλητηρίαση ενός τρίτου αφότου ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT για να ρίξει φαρμακευτικές ουσίες στα ποτά τους.
Σύμφωνα με την αστυνομία της Σεούλ, η εξέταση του κινητού τηλεφώνου της έδειξε ότι η κατηγορουμένη 21 ετών, ρώτησε το ChatGPT «Τι γίνεται αν πάρεις υπνωτικά χάπια μαζί με αλκοόλ;», «Πόσα πρέπει να πάρεις για να είναι επικίνδυνο;» και «Θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον;».
Η ύποπτη, γνωστή μόνο με το επώνυμό της, Κιμ, παραδέχτηκε ότι έριξε στα ποτά των ανδρών βενζοδιαζεπίνες, υποστήριξε όμως πως δεν γνώριζε ότι το κοκτέιλ θα ήταν θανατηφόρο.
Σύμφωνα όμως με την αστυνομία, η Κιμ «είχε πλήρη επίγνωση ότι η κατανάλωση αλκοόλ μαζί με φάρμακα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο».
Όπως αναφέρει το BBC, η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο σε πάρκινγκ έξω από καφετέρια της πόλης Ναμνιάνγκτζου στην επαρχία Γκιόνγκι, όταν η Κιμ προσέφερε αλκοόλ με αγχολυτικά στον τότε φίλο της, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.
Η επόμενη επίθεση ήρθε στις 28 Ιανουαρίου, όταν η γυναίκα εισήλθε σε μοτέλ της πόλης Γκάνγκμπουκ-γκου μαζί με έναν νεαρό άνδρα άνω των 20 ετών. Βγήκε από το μοτέλ περίπου δύο ώρες αργότερα και ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο την επομένη.
Με την ίδια τακτική, η Κιμ φέρεται να σκότωσε έναν δεύτερο νεαρό άνδρα στις 9 Φεβρουαρίου σε διαφορετικό μοτέλ της ίδιας πόλης.
Η αστυνομία εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότερα θύματα.
