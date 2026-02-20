Όχημα εργολάβου προκάλεσε ατύχημα στο Άλσος της Νέας Σμύρνης – Τραυματίστηκαν μια μητέρα και το παιδί της

Ήταν στις αρχές Ιανουαρίου του 2025 και η νεαρή μητέρα μαζί με την 13χρονη κορούλα της, κάτοικοι Καλλιθέας, περνούσαν έξω από το Άλσος Νέας Σμύρνης, όπου εκτελούνταν εργασίες ανάπλασης εκ μέρους του Δήμου. Την ίδια ώρα, όχημα του εργολάβου που εκτελούσε τις εργασίες προσέκρουσε πάνω στη συρόμενη πόρτα ρίχνοντάς την στο πεζοδρόμιο από το οποίο περνούσε η μητέρα με το παιδί της. Η μητέρα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο ενώ το παιδί που ήταν – ευτυχώς – ελαφρά χτυπημένο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Αγωγή κατά πάντων υπευθύνων καταθέτει η μητέρα

Όπως αποκαλύπτει το in, η 47χρονη μητέρα, μετά την τεράστια περιπέτεια υγείας που υπέστη η ίδια αλλά και την ψυχική οδύνη της ιδίας και του παιδιού της, αποφάσισε να στραφεί νομικά κατά πάντων υπευθύνων για το περιστατικό. Στις 30 Δεκεμβρίου του 2025, κατέθεσε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της αγωγή με την οποία στρέφεται κατά:

– Του οδηγού του φορτηγού

– Της ασφαλιστικής εταιρείας

– Του δήμου Νέας Σμύρνης

Οι πολλαπλοί τραυματισμοί και ο Γολγοθάς της αποκατάστασης

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αγωγής, η 47χρονη, τραυματίστηκε βαριά από την πτώση της πόρτας. Συγκεκριμένα, στην αγωγή της και πrοσκομίζοντας γνωματεύσεις ιατρών ισχυρίζεται πως υπέστη:

– Πολλαπλά κατάγματα πλευρών, τα οποία προκάλεσαν έντονο πόνο και δυσκολία στην αναπνοή

– Κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, με κίνδυνο βλάβης της όρασης· Παρεκτοπισμένο κάταγμα δεξιού ιγμορείου, που απαιτούσε χειρουργική αποκατάσταση

Υπεβλήθη μάλιστα σε χειρουργείο για να αποκατασταθεί η υγεία της.

Όσον αφορά την ανήλικη, υπέστη ευτυχώς ελαφρείς εκδορές σε πρόσωπο κεφάλι και πλάτη, αλλά σύμφωνα με τη μητέρα της υπέστη σοβαρά ψυχικά τραύματα που διατάραξαν την καθημερινότητα και την ψυχολογία της.

Αποζημίωση και για ψυχική οδύνη ζητά η τραυματισμένη μητέρα

Στην αγωγή της, η 47χρονη ζητά για την ίδια και για την κόρη της αποζημίωση ύψους 29.295,91€, για νοσήλια, ιατρικές αμοιβές, φάρμακα, έξοδα μετακίνησης, απώλεια εισοδήματος, αλλά και για ψυχική οδύνη της ίδιας και του ανήλικου παιδιού της.

Στο in, η 47χρονη τραυματισμένη μητέρα

«Η σιδερένια πόρτα μας συνέθλιψε»

«Η 3η Ιανουαρίου 2025 μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη που συνεχίζουμε να ζούμε εγώ και το μικρό μου παιδί. Ακόμα θυμάμαι τον εκκωφαντικό θόρυβο και το αδιανόητο βάρος της σιδερένιας πόρτας του Άλσους Νέας Σμύρνης να μας συνθλίβει, ενώ ο μεγαλύτερος πόνος ήταν ο απόλυτος πανικός μου για την ανήλικη κόρη μου που είχε παγιδευτεί μαζί μου κάτω από τα σίδερα. Το κόστος αυτού του συμβάντος για την οικογένειά μας μέχρι και σήμερα είναι εξοντωτικό. Οι πολυήμερες νοσηλείες, τα εξαιρετικά επώδυνα χειρουργεία στο πρόσωπό μου, η πολύμηνη αποχή από την εργασία μου και, κυρίως, το βαρύτατο ψυχικό τραύμα του παιδιού μου μας έχουν γονατίσει. Αυτό που ζήσαμε δεν ήταν μια «κακιά στιγμή», αλλά το ξεκάθαρο αποτέλεσμα μιας εγκληματικής αδιαφορίας. Αναζητώ την πλήρη και απόλυτη δικαίωσή μας στα δικαστήρια. Διεκδικώ την αποζημίωση που μας αναλογεί για τα έξοδα, τους χαμένους μισθούς και την απίστευτη ταλαιπωρία που περνάμε μέχρι και σήμερα. Κυρίως, όμως, μιλάω ανοιχτά γιατί απαιτώ από τον Δήμο και από όλους τους υπευθύνους να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους, ώστε κανένας άλλος πολίτης, καμία άλλη μητέρα, να μην κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή της σε έναν δημόσιο χώρο που αφέθηκε να ρημάξει.»

Τι απαντά ο Δήμος Νέας Σμύρνης

Το in επικοινώνησε με τον Δήμο Νέας Σμύρνης και συγκεκριμένα με τον διατελών – τότε – αντιδήμαρχο πρασίνου και σήμερα δημοτικό σύμβουλο νεολαίας, κο Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε σπεύσει απευθείας στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό:

«Πριν από περίπου δύο εβδομάδες ενημερώθηκε η δική μας νομική υπηρεσία για το θέμα. Εγώ προσωπικά είχα προστρέξει στο σημείο, ήταν η δημοτική αστυνομία μαζί μου και οι υπάλληλοι του άλσους. Έχουν κάθε δικαίωμα οι παθούσες να προσφύγουν και να εξετασθεί από τη δικαιοσύνη μία ενδεχόμενη αστική ευθύνη του δήμου πάνω στο θέμα. Ο Δήμος δεν είχε εκτελέσει πλημμελώς κάποια από τις αρμοδιότητές του. η πόρτα δεν ήταν πλημμελώς συντηρημένη από τον Δήμο, έπεσε επάνω ένα φορτηγό, σε ένα τοιχίο της πόρτας και την πήρε παραμάζωμα. Ωστόσο αναμένουμε την κρίση της δικαιοσύνης. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν κοντά τους και γνωρίζουμε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη διαδικασία για αυτή την οικογένεια. Είναι λογικό η οικογένεια να αναζητά τους λόγους και να διεκδικεί ότι θεωρεί ότι δικαιούται.»

Στο in τοποθετείται και ο δικηγόρος της ενάγουσας Γεώργιος Κουτσονάσιος

«Ο βαρύτατος τραυματισμός της εντολέως μου, και του ανήλικου τέκνου της στο Άλσος Νέας Σμύρνης δεν συνιστά ένα ατυχές περιστατικό, αλλά ένα μνημείο εγκληματικής αμέλειας και θεσμικής ανευθυνότητας. Έχουμε, ήδη, καταθέσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στρεφόμενη εις ολόκληρον κατά του υπαίτιου οδηγού, της ασφαλιστικής εταιρείας και, πρωτίστως, κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Ενόψει της προσδιορισθείσας δικασίμου, καθιστούμε σαφές ότι η οικογένεια θα διεκδικήσει την πλήρη και δίκαιη αποζημίωσή της μέχρι κεραίας. Δεν θα ανεχτούμε καμία νομική υπεκφυγή ή παρασκηνιακή μετατόπιση ευθυνών, και η ελληνική Δικαιοσύνη θα επιληφθεί αυστηρά επί όλων των υπευθύνων.» τονίζει μιλώντας στο in, ο Γεώργιος Κουτσονάσιος, πληρεξούσιος δικηγόρος της 47χρονης, από το δικηγορικό γραφείο Κουτσονάσιος – Μπαλατσούκας & Συνεργάτες.

Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στις 26 Οκτωβρίου του 2026.