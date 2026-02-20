newspaper
Παπασταύρου: Πολύπλευρος ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Φεβρουαρίου 2026, 17:14

Παπασταύρου: Πολύπλευρος ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης

Mε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran, συναντήθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Spotlight

Τις 3+1 ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran, όπου επιβεβαιώθηκε «το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων» και συζητήθηκε η συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, με έμφαση την ενέργεια και τις επενδύσεις.

Οι 3+1 συμφωνίες που παρουσίασε ο Σταύρος Παπασταύρου

Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε τις συμφωνίες με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY, με την ExxοnMobil, την HELLENiQ ENERGY και την ENERGEAN, αλλά και τη συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου ανάμεσα στην Atlantic See, που ίδρυσαν ο όμιλος AKTOR (60%) και η ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), και στην αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι Αμερικανοί γερουσιαστές για την αναβίωση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), με τον Σταύρου Παπασταύρου να υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη Κοινή Δήλωση για την Υπουργική Σύνοδο Ενέργειας 3+1 στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν μια δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης είναι πολύπλευρος: αποτελεί μια ευρωπαϊκή πύλη LNG, μια ραχοκοκαλιά Νότου-Βορρά μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, έναν κόμβο διαφοροποίησης ενέργειας που συνδυάζει LNG, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διασυνδέσεις, και ένα περιφερειακό κέντρο αναδιανομής φυσικού αερίου.

Συνεργασία στρατηγικής σημασίας

Τόνισε, εξάλλου, ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η συνεργασία έχει στρατηγική σημασία, καθώς επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά LNG των ΗΠΑ, μειώνει την ενεργειακή μόχλευση της Ρωσίας, ενισχύει τις διατλαντικές αλυσίδες εφοδιασμού, υποστηρίζει την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας και της περιοχής και συνδέει τον αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό με την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, ενώ επιτυγχάνει την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Σημειώνεται ότι από την αμερικανική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν οι γερουσιαστές Kirsten Gillibrand, John Barrasso, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας και δεύτερος σε κατάταξη Ρεπουμπλικανός στη Γερουσία, John Boozman, Deb Fischer, Gary Peters, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συνάντηση Νίκου Δένδια με τους γερουσιαστές των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, επίσης, με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Με ανάρτηση στο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Jerry Moran και μέλη την Kristin Gillibrand, τον John Barrasso, τον John Boozman, την Deb Fischer και τον Gary Peters, συναντήθηκε μαζί του «στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Αθήνα».

«Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle», προσθέτει.

«Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τη σημασία της για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

