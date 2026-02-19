Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Οι εισαγγελικές υπηρεσίες του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου ότι ερευνούν έναν ισχυρισμό, που εμφανίστηκε σε έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον οποίο ο σεξουαλικός εγκληματίας Τζέφρι Έπσταϊν είχε δώσει εντολή να ταφούν τα πτώματα δύο αλλοδαπών κοριτσιών έξω από το ράντσο του.

Η Λόρεν Ροντρίγκες, εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών του Νέου Μεξικού, δήλωσε ότι ζητήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αντίγραφο χωρίς περικοπές ενός email που εστάλη το 2019, στο οποίο αναφέρεται αυτός ο ισχυρισμός.

«Διερευνούμε ενεργά αυτόν τον ισχυρισμό και διεξάγουμε ευρύτερη έρευνα υπό το φως της τελευταίας ανακοίνωσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ», επεσήμανε η Ροντρίγκεζ.

Την Τρίτη το κοινοβούλιο του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε την έναρξη για πρώτη φορά ενδελεχούς έρευνας στο Ράντσο Ζόρο του Έπσταϊν, το οποίο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, όπου επιζήσασες έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση.

Epstein’s most disturbing property wasn’t the island. It was Zorro Ranch: 7,500 acres in NM on public land, leased for $200 a year. It had a private airstrip, underground tunnels and rooms, and a six-foot nude portrait of Ghislaine Maxwell with a gold dagger. Victims testified… pic.twitter.com/zx7ObfjyGD — Jason Bassler (@JasonBassler1) February 7, 2026

Πώς έγινε η αποκάλυψη

Το email του 2019 είναι μεταξύ των χιλιάδων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Είχε σταλεί λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στον Έντι Άραγκον, έναν ραδιοφωνικό παραγωγό ο οποίος αναφέρθηκε στο Ράντσο Ζόρο στην εκπομπή του.

Ο αποστολέας, που ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν στο ράντσο, ζήτησε να του καταβληθεί ένα bitcoin προκειμένου να παραδώσει στον Άραγκον βίντεο τα οποία φέρονται να τραβήχτηκαν στο σπίτι του Έπσταϊν και δείχνουν τον χρηματιστή να συνευρίσκεται σεξουαλικά με ανήλικες.

Ο Άραγκον δήλωσε σε συνέντευξη ότι εκτίμησε πως το email περιείχε αυθεντικές πληροφορίες και για τον λόγο αυτόν το προώθησε στο FBI.

Πρόσθεσε ότι δεν είχε άλλη επαφή με τον αποστολέα του.

Το email, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα με περικοπές, ανέφερε επίσης ότι δύο αλλοδαπές κοπέλες είχαν ταφεί, έπειτα από εντολή του Έπσταϊν, «κάπου στους λόφους έξω από το Ζόρο» και εξηγούσε ότι και οι δύο πέθαναν «από στραγγαλισμό στη διάρκεια σκληρού, φετιχιστικού σεξ».

Έκθεση του FBI από το 2021 αναφέρει ότι ο Άραγκον επισκέφθηκε ένα γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας για να παραδώσει στις αρχές το email.

Σε αυτό ο αποστολέας δηλώνει ότι μπορεί, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, να δώσει επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες στο Ράντσο Ζόρο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει πέρυσι ότι κάποια από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα και αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν «περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς ή ισχυρισμούς με στόχο τον εντυπωσιασμό», όπως και ανώνυμες καταγγελίες τις οποίες οι ερευνητές δεν έχουν διασταυρώσει ή σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διακριβώσει ότι είναι αναληθείς.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019 , όπου κρατούνταν αντιμέτωπος με κατηγορίες για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία.