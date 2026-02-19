Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.

Όλα τα γκολ της Τετάρτης (18/2):

Με Σικ η Λεβερκούζεν

Με πρωταγωνιστή τον Σικ, η Λεβερκούζεν επικράτησε στο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού με 2-0. Ο Τσέχος επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ της γερμανικής ομάδας (60’, 63’).

Έκπληξη στην Νορβηγία

Η Μπόντο ΓΚλιμτ έκανε την έκπληξη απέναντι στην Ιντερ και επικράτησε στη Νορβηγία με 3-1. Φετ (20’), Χάουγκε (61’) και Χογκ (64’) τα γκολ των γηπεδούχων, Εσπόζιτο (30’) το τέρμα των Ιταλών, που θα ψάχνουν την ανατροπή στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.



Ματσάρα στο Βέλγιο

Χορταστική ισοπαλία στο Βέλγιο ανάμεσα στην Κλαμπ Μπριζ και την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από τρία γκολ. Άλβαρες (8’), Λουκμαν (45+4’) και Ορντονες (αυτ., 79’) τα γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ονιεντίκα (52’), Τρεσόλντι (60’) και Τζόλης (89’) τα αντίστοιχα τέρματα για τους γηπεδούχους.



«Εξάσφαιρη» η Νιούκαστλ

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Νιούκαστλ το παιχνίδι με την Καραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν, με τους Βρετανούς να επικρατούν με το επιβλητικό 6-1 και να «σφραγίζουν» ουσιαστικά από σήμερα την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Τέσσερα γκολ ο Γκόρντον (3′, 32′ πέν, 34′, 45’+1 πέν), από ένα οι Τιαό (8′) και Μέρφι (72′) για τους νικητές. Ο Καφαρκουλίγεφ (55′) πέτυχε το γκολ της τιμής για τους ηττημένους.

Ολα τα γκολ της Τρίτης (17/2):

«Καθάρισε» ο Βινίσιους

Προβάδισμα πρόκρισης για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε στην Πορτογαλία της Μπενφίκα με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 50’ από τον Βινίσιους.

Το γύρισε η Παρί

Η Μονακό μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 στο παιχνίδι με την Παρί, χάρη σε ισάριθμα γκολ του Μπαλογκάν (1’, 18’), αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης απάντησαν με τους Ντουέ (29’ 67’) και Χακίμι (41’) και επικράτησαν με 3-2 στο Πριγκιπάτο.

Από το πρώτο ημίχρονο

Με γκολ των Γκιρασί (3’) και Μπέιερ (42’), η Ντόρτμουντ νίκησε στην Βεστφαλία την Αταλάντα και την επόμενη αγωνιστική θα πάει στην Ιταλία για να «σφραγίσει» την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Ανατροπή στην ανατροπή

Ματσάρα στην Τουρκία, με την Γαλατάσαραϊ να διαλύει με 5-2 την Γιουβέντους. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Γκαρμπριέλ Σάρα στο 15’, οι Ιταλοί γύρισαν το παιχνίδι με δύο γκολ του Κουπμάινερς (16’, 32’), αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν σαρωτικοί και με τέσσερα γκολ από το 49’ έως το 87’ (δύο από τον Λανγκ (49′, 75′) και δύο από τους Σάντσες (60′) και Μποέι (87′), έφτασαν στο επιβλητικό 5-2 και πήραν μια σπουδαία νίκη.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Μπριζ – Ατλέτικο 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

24/2 19:45 Ατλέτικο – Μπριζ

24/2 22:00 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

24/2 22:00 Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ

24/2 22:00 Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

25/2 19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ

25/2 22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

25/2 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

25/2 22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα