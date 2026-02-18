Μπόντο Γκλιμτ-Ιντερ 3-1: Σοκ για τους Ιταλούς, τους διέλυσαν οι Νορβηγοί
Ακόμη ένα… μπαμ της Μπόντο Γκλιμτ που νίκησε την Ιντερ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League. Πρωταγωνιστής ο Κάσπερ Χογκ με δυο ασίστ και ένα γκολ
Το έκανε ξανά η Μπόντο Γκλιμτ! Μετά το 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, υπέταξε με το ίδιο σκορ (3-1) και την Ιντερ, την πρωτοπόρο της Serie A, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League, μετά τη νίκη της στο πρώτο ματς των πλέι οφ της διοργάνωσης.
Η Μπόντο Γκλιμτ «καθάρισε» και σόκαρε την Ιντερ με δυο γκολ σε 4’ (συγκεκριμένα το διάστημα 61’-64’). Πρωταγωνιστής ήταν ο Κάσπερ Χογκ με δυο ασίστ και ένα γκολ. Στο 26’ η Ιντερ είχε δοκάρι σε σουτ του Νταρμιάν.
Είχε βλέψεις η Μπόντο
Η Μπόντο προειδοποίησε στο 9’ με κεφαλιά του Μπγιόρτουφτ που έφυγε λίγο άουτ και στο 20’ ο Φετ έκανε το 1-0, μετά από κάθετη πάσα του Χογκ. Στο 26’ η Ιντερ είχε δοκάρι σε σουτ του Νταρμιάν και ισοφάρισε στο 30’ με πλασέ του Εσπόζιτο, ενώ νωρίτερα αμυντικός έσωσε πάνω στην γραμμή κεφαλιά του Αουγκούστο.
Στο 37’ οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία καθώς ο Σόμερ είπε «όχι» σε φάουλ του Μπεργκ.
Το καθοριστικό διάστημα
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με διπλή ευκαιρία (46’) της Ιντερ, αρχικά ο Χάικεν απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Εσπόζιτο και στη συνέχεια αμυντικός απομάκρυνε το σουτ του Λαουτάρο. Στο 49’ είχαμε νέα απόκρουση του Χάικιν σε σουτ του Αουγκούστο και στο 50’ ο τερματοφύλακας της Ιντερ, ο Σόμερ σταμάτησε «κεραυνό» του Χογκ.
Ο Χογκ είναι παίκτης που έβγαλε την ασίστ στο 2-1 υπέρ της Μπόντο Γκλιμτ στο 61΄και ο Χάουγκε δεν χαρίστηκε, στέλνοντας της μπάλα στην αριστερή γωνία, στο παραθυράκι της εστίας. Πριν η Ιντερ προλάβει να συνέλθει η Μπόντο έκανε το 3-1 στο 64’ με τον Χογκ, μετά από πάσα του Μπλόμπεργκ.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μεγάλη μέρα του Κάσπερ Χογκ. Ουσιαστικά αναστάτωσε μόνος του την άμυνα της Ιντερ με τις δυο ασίστ και το ένα γκολ. Καλύτερος δεν γινόταν! Σημειώστε ότι η Μπόντο έχει κερδίσει εκτός έδρας την Ατλέτικο Μαδρίτας.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Τα δυο απανωτά γκολ των Νορβηγών, στο 61’ και στο 64’, αντίστοιχα.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ακάντζι είχε πολλά προβλήματα από τον Χάουγκε, ο αμυντικός της Ιντερ που υστέρησε σε σχέση με τους άλλους.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Ζίμπερτ στο 1-1 της Ιντερ κλήθηκε στο VAR αλλά δεν διαπίστωσε επιθετικό φάουλ στο κτίσιμο της επίθεσης και μέτρησε το γκολ του Εσπόζιτο.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης Ντίνγκερτ παρενέβη στη φάση του γκολ της Ιντερ.
ΣΚΟΡΕΡ: 20’ Φετ, 61’ Χάουγκε, 64’ Χογκ – 30’ Εσπόζιτο
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Σγιόβολντ, Μπγιόρτουφτ, Γκούντερσεν (89’ Αλεσαμί), Μπγιόρκαν, Εβγέν, Μπεργκ, Φετ (89’ Μάατα), Μπλόμπεργκ (77’ Αουκλεντ), Χογκ (77’ Χέλμερσεν), Χάουγκε
ΙΝΤΕΡ: Σόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Νταρμιάν (76΄Ενρίκε), Μικιταριάν (76’ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (89’ Ντιούφ), Σούτσιτς, Αουγκούστο, Εσποζίτο (75’ Μπόνι), Λαουτάρο (60’ Τουράμ)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Ο αγώνας ρεβάνς γίνεται στις 24 Φεβρουαρίου (22:00)
