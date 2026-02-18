sports betsson
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπόντο Γκλιμτ-Ιντερ 3-1: Σοκ για τους Ιταλούς, τους διέλυσαν οι Νορβηγοί
Champions League 18 Φεβρουαρίου 2026, 23:53

Μπόντο Γκλιμτ-Ιντερ 3-1: Σοκ για τους Ιταλούς, τους διέλυσαν οι Νορβηγοί

Ακόμη ένα… μπαμ της Μπόντο Γκλιμτ που νίκησε την Ιντερ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League. Πρωταγωνιστής ο Κάσπερ Χογκ με δυο ασίστ και ένα γκολ

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Spotlight

Το έκανε ξανά η Μπόντο Γκλιμτ! Μετά το 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, υπέταξε με το ίδιο σκορ (3-1) και την Ιντερ, την πρωτοπόρο της Serie A, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League, μετά τη νίκη της στο πρώτο ματς των πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Μπόντο Γκλιμτ «καθάρισε» και σόκαρε την Ιντερ με δυο γκολ σε 4’ (συγκεκριμένα το διάστημα 61’-64’). Πρωταγωνιστής ήταν ο Κάσπερ Χογκ με δυο ασίστ και ένα γκολ. Στο 26’ η Ιντερ είχε δοκάρι σε σουτ του Νταρμιάν.

Είχε βλέψεις η Μπόντο

Η Μπόντο προειδοποίησε στο 9’ με κεφαλιά του Μπγιόρτουφτ που έφυγε λίγο άουτ και στο 20’ ο Φετ έκανε το 1-0, μετά από κάθετη πάσα του Χογκ. Στο 26’ η Ιντερ είχε δοκάρι σε σουτ του Νταρμιάν και ισοφάρισε στο 30’ με πλασέ του Εσπόζιτο, ενώ νωρίτερα αμυντικός έσωσε πάνω στην γραμμή κεφαλιά του Αουγκούστο.

Στο 37’ οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία καθώς ο Σόμερ είπε «όχι» σε φάουλ του Μπεργκ.

Το καθοριστικό διάστημα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με διπλή ευκαιρία (46’) της Ιντερ, αρχικά ο Χάικεν απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Εσπόζιτο και στη συνέχεια αμυντικός απομάκρυνε το σουτ του Λαουτάρο. Στο 49’ είχαμε νέα απόκρουση του Χάικιν σε σουτ του Αουγκούστο και στο 50’ ο τερματοφύλακας της Ιντερ, ο Σόμερ σταμάτησε «κεραυνό» του Χογκ.

Ο Χογκ είναι παίκτης που έβγαλε την ασίστ στο 2-1 υπέρ της Μπόντο Γκλιμτ στο 61΄και ο Χάουγκε δεν χαρίστηκε, στέλνοντας της μπάλα στην αριστερή γωνία, στο παραθυράκι της εστίας. Πριν η Ιντερ προλάβει να συνέλθει η Μπόντο έκανε το 3-1 στο 64’ με τον Χογκ, μετά από πάσα του Μπλόμπεργκ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μεγάλη μέρα του Κάσπερ Χογκ. Ουσιαστικά αναστάτωσε μόνος του την άμυνα της Ιντερ με τις δυο ασίστ και το ένα γκολ. Καλύτερος δεν γινόταν! Σημειώστε ότι η Μπόντο έχει κερδίσει εκτός έδρας την Ατλέτικο Μαδρίτας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Τα δυο απανωτά γκολ των Νορβηγών, στο 61’ και στο 64’, αντίστοιχα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ακάντζι είχε πολλά προβλήματα από τον Χάουγκε, ο αμυντικός της Ιντερ που υστέρησε σε σχέση με τους άλλους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Ζίμπερτ στο 1-1 της Ιντερ κλήθηκε στο VAR αλλά δεν διαπίστωσε επιθετικό φάουλ στο κτίσιμο της επίθεσης και μέτρησε το γκολ του Εσπόζιτο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης Ντίνγκερτ παρενέβη στη φάση του γκολ της Ιντερ.

ΣΚΟΡΕΡ: 20’ Φετ, 61’ Χάουγκε, 64’ Χογκ – 30’ Εσπόζιτο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Σγιόβολντ, Μπγιόρτουφτ, Γκούντερσεν (89’ Αλεσαμί), Μπγιόρκαν, Εβγέν, Μπεργκ, Φετ (89’ Μάατα), Μπλόμπεργκ (77’ Αουκλεντ), Χογκ (77’ Χέλμερσεν), Χάουγκε

ΙΝΤΕΡ: Σόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Νταρμιάν (76΄Ενρίκε), Μικιταριάν (76’ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (89’ Ντιούφ), Σούτσιτς, Αουγκούστο, Εσποζίτο (75’ Μπόνι), Λαουτάρο (60’ Τουράμ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο αγώνας ρεβάνς γίνεται στις 24 Φεβρουαρίου (22:00)

Headlines:
World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
Champions League 18.02.26

Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν στον «αέρα» και τραυματίστηκαν (vid)

Ανησυχία προκάλεσε« στο Γ. Καραϊσκάκης» η σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά, παρότι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.02.26

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Champions League 18.02.26

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Champions League 18.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
Champions League 18.02.26

Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν στον «αέρα» και τραυματίστηκαν (vid)

Ανησυχία προκάλεσε« στο Γ. Καραϊσκάκης» η σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά, παρότι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)
Μπάσκετ 18.02.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 101-71 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Ντεμπούτο με τα «πράσινα» έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άρσεναλ για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο